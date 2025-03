Tiszás aktivistákat citálnak a jegyző elé a Göd városnév használata miatt

Hatósági ügyben vizsgálja a gödi jegyző, hogy miért használja a helyi Tisza Sziget a város nevét. Több helyi aktivistától úgy értesültünk, hogy a jegyző emiatt kötelező erejű végzéseket küldött a helyi csoportok legalább négy aktivistájának.

A jegyző által kibocsátott végzés szerint a tiszásoknak jövő hétfőn, a déli órákban kell megjelenniük a gödi városházán, hogy meghallgassák őket a Göd városnév használatának ügyében. Aki a meghallgatáson nem jelenik meg, az akár félmilliós eljárási bírsággal is sújtható – olvasható a lapunknak eljuttatott végzésekben. Az indoklás szerint a tiszásokat azért idézik be a városházára, mert megjelenésük

a Kincsem Tisza Sziget szervezet Göd városnév használatának ügyében a tényállás tisztázás miatt elengedhetetlen.

Ujfalussy Péter, a helyi Tisza Sziget kapcsolattartója a 24.hu kérdésére azt mondta, az önkormányzatnál „belsős forrásokból” próbált tájékozódni, és arra jutott, hogy egy korábban nyolcezer példányban Gödön terjesztett szórólapukon szereplő fényképek alapján azonosíthatták be az alapítóikat. Szerinte abból kiindulva, hogy félórás időközökre osztották be a hétfőre beidézett tiszásokat, és a meghallgatások fél tizenegy és délután egy óra között zajlanak majd, ebből következően négynél több embert idézhettek be.

A szórólapon az alapító tagok nem voltak név szerint felsorolva, tehát a fényképen lévő személyeket felismerték

– állapította meg Újfalussy Péter, aki szerint az önkormányzat erre hivatott dolgozója ennek alapján kaphatott egy listát a beidézendő személyekről. Hogy az állítólagos listát a delikvens kitől kaphatta, az nem derült ki.

A tiszás kapcsolattartó azt mondta: tavaly augusztusban alapították meg a Kincsem Tisza Sziget Göd elnevezésű „baráti társaságot”. A mostanra közel százötven fős létszám miatt technikailag három különálló csoportban működnek, és a tagjaik aktívak a helyi közéletben.

Gross Adrien az egyike a jegyző elé citált aktivistáknak. Ő a 24.hu kérdésére azt mondta, feltételezi, hogy a gödi Tisza Szigethez való kapcsolódása miatt idézték be, miután társaival együtt az utóbbi időben „a közönség lelkes tagjaiként” rendszeres vendégei a gödi képviselő-testület nyílt üléseinek. Úgy véli, a múlt csütörtöki testületi ülésen készült videófelvétel alapján azonosíthatták, amit szerinte az „önkormányzat embere” kifejezetten a közönségben ülőkről készített a testületi ülés alatt. Gross Adrien hozzátette, olykor közérdekű adatigényléseket is benyújtanak magánszemélyekként az önkormányzathoz.

Hangsúlyozta, hogy a Tisza Sziget nem jogi entitás, és a Göd városnevet helymegjelölésként használják.

Először azt gondoltuk, hogy kifejezetten a Kincsem Tisza Sziget tagjait célozzák, de már olyan is kapott idézést, aki saját maga nem tag, csak a férje az – mondta lapunknak a helyi aktivista.

A hatósági vizsgálattal és az végzésekkel kapcsolatban levélben kerestük a gödi jegyzőt és Kammerer Zoltán polgármestert, korábbi olimpikont is. Szerettük volna megtudni, hogy

milyen tényállást szeretnének tisztázni a Tisza Szigetek névhasználatával kapcsolatban?

Miért van ehhez szükség állampolgárok személyes meghallgatására?

Milyen minőségükben hallgatják meg az állampolgárokat?

Mi alapján választották ki, hogy kit kell végzéssel beidézni az jegyzőhöz?

Hány embert hallgatnak meg a tényállás tisztázása érdekében?

A 24.hu kérdéseire a polgármester titkárnője úgy válaszolt: