Magyar Péter: A következő választás arról is fog szólni, hogy Európában maradunk-e

Hétfőn Csongrád-Csanád vármegyében folytatódott Magyar Péter országjárása. A Tisza elnöke a megyeszékhelyen, Szegeden támogatói gyűrőjében egy magyar zászlóval a vállán indult meg a színpadra, melyet a pódiumra érve meg is lengetett a Széchenyi téren összegyűlt tömeg előtt.

Először megköszönte a helyiektől a megelőlegezett a bizalmat, amiért már a tavalyi EP-választáson tíz százalékkal „agyonverték az állampártot”, majd kijelentette, hogy ugyan rossz a helyzet, de bármerre is járnak a Kárpát-medencében vagy a világban, ahol magyar emberek élnek, mindenhol érzik, hogy a Tisza a legerősebb politikai közösség Magyarországon. „Bármennyit is hazudnak, aljaskodnak, rágalmaznak, nap mint nap, egyre több jóérzésű magyar ember csatlakozik hozzánk, a változást nem lehet megállítani” – mondta, hozzátéve, hogy egyre többen csatlakoznak hozzájuk. Kiemelte, hogy egyre több és egyre jobb szakértő erősíti a pártot. Bódis Krisztát, a párt társadalompolitikai tanácsadóját, a Van Helyed Alapítvány vezetőjét külön megnevezte, miután az előző fővárosi közgyűlésen össztűz alá vették a fideszes képviselők, miután fővárosi közalapítványi kuratórium tagjának jelölték.

„El a kezekkel Bódis Krisztától, Kriszta nagyon büszkék vagyunk rád” – mondta Magyar, majd színpadra szólította pártja szakértőjét. Bódis azzal kezdte, hogy nagyon meg van illetődve, mert nagyon sok szeretet kap a tiszás közösségtől, majd rátért a szociális kérdésekre. A generációs szegénység, mint mondta, a korszerű iskolák és megfelelő oktatás hiánya miatt újratermelődik. Elmondta, hogy minden elkövet azért, hogy a tudását a párton belül kamatoztassa, és ne szakadjon le Magyarország. „Amikor baj van, amikor a gyerekeinkért kell tenni, akkor mindannyiunknak össze kell fogni. Most ilyen helyzet van. És ki fogom bírni az összes rágalmazást, amit ránk zúdítanak” – ígérte Bódis, mire a tömeg „hajrá Kriszta” skandálásába kezdett. Azt tanácsolta, hogy ne szégyelljük a gyengeségeinket, a különbözőségeinket, és legyünk szolidárisak.

Építsünk egy olyan Magyarországot, ahol nincs olyan ember, akinek szégyellnie kell magát. Mindenkinek adjuk meg a méltóságát, és segítsünk neki, ha bajba jutott. És sokkal erősebbek leszünk

– zárta sorait Bódis.

Magyar ezután újabb szakértőt szólított a színpadra, akitől szerinte megrettentek a Karmelitában, különösen „a kaszinóminiszter”: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, volt vezérkari főnök, a párt biztonságpolitikai szakértője következett. A közönségből tréfásan felrótták, hogy késtek, de Ruszin-Szendi ezúttal nem fekvőtámaszozott. Elmondta, hogy senki sem akar Magyarországon háborút. Olyan emberek beszélnek ma háborúról, akik nem hogy műveleti területen nem jártak, hanem olyan bátrak, hogy a baráti országokban is több testőrökkel járnak. „Ez azért furcsa, mert általában a befogadó nemzet biztosítja ezeknek az embereknek a biztonságát. Félnek” – mondta, majd jobbulást kívánt egy főtörzsőrmesternek, akit lőtt sebekkel kellett Törökországból hazahozni. Azt tanácsolta, hogy a honvédelmi misztériumhoz forduljanak részletekért. Rátért arra, hogy hazugságokkal próbálják a személyét támadni, hogy elvonják a figyelmet a lényegről, amit a tiszás kongresszuson mondott: szerinte nem érkezik reakció azokra a kritikákra, amelyeket az egyenruhások helyzetéről mondott.

Minket nem törnek meg, hanem megyünk előre

– mondta Ruszin-Szendi, majd visszakerült a mikrofon Magyar Péterhez.

Magyar elmondta, hogy nincs hova hátrálni ,vagy ahogy a spanyolok mondják, „no pasarán”. Szerinte Orbántól az évértékelő beszédén megtudhatták, hogy milyen fantasztikus országban élünk, amire valaki a közönségből a közvetítésen is jól hallhatóan bekiabálta, hogy „mocskos geci”. A pofátlanság vonatán nincs megállás, mondta Magyar, aki szerint a miniszterelnök újra és újra belehazudik a magyarok arcába: tavaly azt mondta, a gazdasági növekedésről fog szólni 2024, az ideiről pedig azt, hogy az áttörés éve lesz. „Úgy viselkedik a szebb napokat látott magyar miniszterelnök, mint egy ócska bolti tolvaj, egy csaló eladó, aki kilopja a lóvét a kasszából, este még zárás után elad pár gépet áron alul, csődöt jelent, de másnap azért kinyit, és azt mondja a vevőknek, hogyha adtok egy kis pénzt kölcsönbe, akkor majd jövőre minden ingyen lesz. Hát nem miniszterelnök úr, még egyszer nem lehet átverni a magyar embereket” – figyelmeztetett.

A Tisza elnöke szerint Orbán csak ígérget, pedig ígérni a legszegényebb ember is tud. Azt üzente Orbánnak, ne bújjon a propagandisták szoknyája mögé, jöjjön ide Szegedre, nézzen bele a magyar emberek szemébe, és mondja el nekik, hogy tette Magyarországot az unió legszegényebb és legkorruptabb országává.

Nem az áttörés éve ez, örülünk, ha az államcsődöt sikerül elkerülnünk. Bármit is hazudnak, minden adatunk romlik folyamatosan

– mondta Magyar, majd sorolni kezdte a kedvezőtlen gazdasági jelenségeket: növekvő államadósság, infláció, zuhan az ipar és a mezőgazdaság teljesítménye, egyre rosszabbak a beruházási adatok. Ezután rátért a szegedi BYD beruházásra.

„Nektek is lesz egy beruházásotok. Jó nagy. B-vel kezdődik. Deutsch Tamás kedvéért magyarul is elmondhatjuk. Tudjátok, mi a szerencséje? Hogy a kokain angolul és franciául is kokain. Innen is üdvözöljük a nemzet portolóját” – tett egy rövid kitérőt, újrahasznosítva a momentumos Fekete-Győr András egy korábbi poénját, majd rátért arra, hogy beszakadt az akkumulátorgyártás volumene. A BYD szerinte magyar adófizetői pénzből, kínai érdekből épül, ahol tízezer Fülöp-szigeteki munkás fog dolgozni, ráadásul öt évre adókedvezményt is kapnak. Eközben elvonják innen is az iparűzési adót, tette hozzá, ráadásul új hír, hogy az önkormányzatok, így Szeged megtakarításait is lenyúlják. „Tudjátok miért? Mert üres a kassza. Mi lesz a következő, miniszterelnök úr? A családi kassza?” – mondta Magyar, aki szerint tulajdonképpen fizetésképtelen a magyar állam: nem jut pénz a közszolgáltatásokra.

Megismételte, hogy miután hatalomra jutnak, legkésőbb jövő áprilisban,

csatlakoznak az európai ügyészséghez,

megszüntetik a propagandát, amivel évente 600 milliárdot fognak spórolni,

bevezetik, hogy maximum két ciklusra, nyolc évre lehet valaki miniszterelnök,

hazahozzák az uniós forrásokat,

elindul a független igazságszolgáltatás, vagy magyarul az „út a börtönbe program”,

lesz egészségügyi-, oktatási-, kulturális- és vidékfejlesztési minisztérium.

Magyar szerint amellett, hogy minden területen válságos állapotban van a hazánk, közben még elképesztően érzékeny nemzetközi helyzetben is vagyunk: elvi kérdésekről is dönteni kell. Választanunk kell Nyugat és Kelet, a Türk Tanács és az Európai Unió, a korrupció és a tiszta közélet, a propaganda és a valóság között, mondta. A választás tétje szerint az, hogy a Szent István által kijelölt úton maradunk-e.

A következő választás arról is fog szólni, hogy Európában maradunk-e

– mondta Magyar, aki azt tanácsolta követőinek, hogyha fideszesekkel beszélnek, mondják el nekik, hogy nem a magyar emberek állnak egymással szemben, hanem háromezer bűnöző oligarcha áll szemben a magyar néppel.

Magyar szerint már nem fél az ország, kinevetik a bukott politikusokat, de a java csak most jön,

most kezdődik a tánc.

Arra kérte a fiatalokat, hogy legyenek aktívak, kérdezzék meg a nagyszüleiktől, hogy ilyen országra szavaztak-e. Az érvekhez bőven szolgáltat muníciókat is: hosszasan sorolja az elszomorító egészségügyi statisztikáit, melyeket Orbánék gyarapodásával ellenpontoz. Azt tanácsolja, beszélgessenek egymással, ez a legnagyobb fegyverük. Nem kell Ausztriáról beszélni, a régiós versenytársak, így Románia és Lengyelország is elhúztak mellettünk: mindent leépítenek, ennél Magyarország sokkal többet érdemel, mondta.

A lesújtó demográfiai adatok mögött az áll, hogy nem elég az adókedvezmény és a támogatott hitel: valódi létbiztonságot kínáló jövő hiányolnak a magyar fiatalok. Felrótta, hogy az egyszülős- és beteg gyerekeket nevelő családok, valamint az elvált szülők ki vannak zárva a támogatottak köréből.

Magyar szerint napestig lehetne sorolni azokat a területeket, ahol a 25. órában járunk, de végezetül a gazdákat emelte ki, akiket ígérete szerint mindenben segíteni fognak, uniós támogatásokban, földreformmal, a támogatások átalakításával, a zöldség- és gyümölcstermesztés fejlesztésével, valódi öntözési- és vízgazdálkodási stratégiával, a klímaváltozás elleni harcban való felkészüléssel. Megköszönte a gazdáknak, hogy a Tisza mellé álltak.

Végül elmondta, hogy a Tiszánál nem pozíciók, hanem feladatok vannak. Arra a kérdésre, hogy egy év múlva, hol lesz, Antall Józsefet idézve elmondta,

én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőlem. Teszem, amíg tudom.

Hétfőn Magyar a déli határkerítéshez is ellátogatott: