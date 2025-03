Ráteszi a kezét a kormány az önkormányzatok bankszámláira, itt a javaslat

2025. október 1-jétől kezdődően fokozatosan bevezetik, hogy az önkormányzatok pénzeszközeinek egy részét a kincstári egységes számlán (KESZ), azaz a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán kell elhelyezni – írja az Index.hu.

A törvénymódosító alapján az önkormányzatok az alábbi sorrendben kötelesek az éves költségvetési főösszeget meghaladó pénzeszközeiket a KESZ-en elhelyezni:

2025. október 1-jétől a megyei jogú városi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzat,

2027-től az érintett kör kiegészül a városi önkormányzatokkal,

2028-tól pedig a szabály kiterjed valamennyi települési önkormányzatra.

„Ez régóta tartó folyamat, amit most a kormány végigvisz. Ennek következtében a közpénzek egyre több része az államkincstárnál lesz elhelyezve. Tehát egyes sajtóhírekkel szemben nem arról van szó, hogy rendkívüli helyzetre adott választ a kormányzat, hanem évekig tartó folyamatnak a következő állomásához érkeztünk most el. Az önkormányzatoknál lévő pénz egyébként közpénz” – magyarázta a javaslatot a portál egyik kormányzati forrása.

900 milliárd forintot érint

A cél az állami likviditás hatékonyságnövelése, ezzel (statisztikailag) csökken az állam kamatkiadása és a GDP-arányos államadósság mértéke.

A kormányzati forrás szerint kiemelt cél volt az önkormányzatok pénzügyi autonómiájának megőrzése, ezzel az új szabályozással ez nem sérül. Ahogy az önkormányzatokat nem érinti semmilyen többletköltség sem. A kincstári egységes számlán nem a teljes pénzeszközállományt kell elhelyezni a törvényjavaslat alapján.

Az alábbiak közül a magasabb összeg feletti részt kell odavezetni:

az előző évi költségvetési kiadásnak az 5 százalékát meghaladó összeget

vagy a következő munkanap végéig ellátandó feladataihoz, illetve teljesítendő fizetési kötelezettségeihez nem szükséges összeget.

A kereskedelmi bankok jelenleg is nyújthatnak éven belüli likviditási hitelt, amire a továbbiakban is lehetőségük lesz. Az éven túli kölcsönök pedig már korábban szabályozva lettek. Amit pedig korábban lekötött tartalékokban tartottak, arra továbbra is lehetőséget nyújtanak a kibocsátott önkormányzati állampapírok, amit mindennap visszaválthatnak.

A bevezetés fokozatos lesz, először 49 önkormányzatra vonatkozik.

A törvényjavaslat alapján a kincstár egy adott munkanapon belül biztosítja, hogy az adott önkormányzat kincstárnál nyilvántartott egyenlege erejéig az általa ellátandó feladatokhoz, valamint teljesítendő fizetési kötelezettségekhez szükséges, hogy a kereskedelmi banki számlán rendelkezésre nem álló pénzeszközök az adott banknál vezetett fizetési számlán rendelkezésre álljanak.

A törvényjavaslat alapján a fentiektől eltérően 2025. március 31-ig a hazai forrás terhére fejlesztési célra nyújtott, 50 millió forintot meghaladó költségvetési támogatás vagy támogatási előleg összegét kell a kincstárnál vezetett fizetési számlára utalni.

A kormány számítása szerint 900 milliárd forintra rúgott tavaly az önkormányzatok összes pénze. Ebből először 49 önkormányzat lép be az új rendszerbe, ez az összeg 400 milliárd forintra tehető, ebből a számításuk szerint 100 milliárd marad a kereskedelmi banknál,

így 300 milliárd kerül át a MÁK-hoz októbertől.