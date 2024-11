Kocsis Máté poénkodással válaszolt Magyar Péter lehallgatási állításaira

Bár Magyar Péter a Fidesz vezetéséből számos politikust személy szerint is megvádolt azzal, hogy tevőlegesen is részt vesz, vagy legalábbis tud arról, hogy a Tisza Párt elnökét és a párt vezetését lehallgatták, a Fidesz Facebook-oldala vasárnap este kizárólag Orbán Viktor Tv2-es interjújának reklámozásával volt elfoglalva. Néhány óra alatt hét bejegyzést is publikáltak a miniszterelnöki beszélgetés kapcsán.

Magyar vasárnap rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amelyet úgy harangozott be, hogy azon a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb politikai botrányáról, a magyar Watergate-ügyről lesz szó.

Az tájékoztatón arról beszélt, hogy tudomása szerint egy a kormányzati propaganda egy új honlapot, Youtube-csatornát és Facebook-oldalt készít elő, amelyeket azzal a céllal indítanának, hogy a róla és a pártról készült lejárató anyagokat publikálják.

Az ellenzéki politikus szerint a muníciót a Vogel Evelinnel kapcsolatos zsarolási kísérlet, és az általa titokban készített 11 órás hanganyag adná. Magyar szerint a Vogel-féle felvételek Kubatov Gábornál, a Fidesz alelnökénél landoltak. A nő ezért cserébe egy lakást, és havi 5 millió forintot kapott. Magyar Péter hosszan beszélt arról is, hogy szerinte Rogán Antal magán titkosszolgálatot is üzemeltet, és mesterséges intelligencia segítségével gyártják a lejárató anyagokat. Két minisztert, Pintér Sándor belügy- és Varga Mihály pénzügyminisztert külön megszólított, s arra kérte őket, szólaljanak meg a haza érdekében. A sajtótájékoztató részleteiről itt olvashat.

A Tisza Párt sajtótájékoztatója után a párt két „ökle”, Kocsis Máté frakcióvezető, és Menczer Tamás a saját közösségi oldalán tett közzé egy-egy hasonló tartalmú rövid bejegyzést.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „kész elmebaj!, Egymásról készítenek hangfelvételeket! Most már kíváncsiak vagyunk, mitől fél ennyire Magyar Péter!”.

Vogel Evelin hangfelvételeket készített Magyar Péterékről, ez derül ki a Magyar Péter által Vogel Evelinről készített hangfelvételekből

– ez utóbbit pedig Kocsis posztolta, majd hogy a szarkasztikus poénkodás teljes legyen, egy második bejegyzésben a Gyalog galoppból vett gyíkemberezős videórészlettel is mixelte Magyar sajtótájékoztatójának anyagát, amelyhez azt írta: „a felvételt a mesterséges intelligenciát használó egymilliárdos szoftverrel készítette kétezer titkosszolga”.

Magyar Péter viszont vicceskedés nélkül alákommentelte azoknak a cikkeknek és dokumentumoknak az elérhetőségét, amelyek szerinte megmagyarázzák, hogy „ki is az a Vertán György, akinek az egyik lakásában él nyár óta Vogel Evelin és akinek a cégeitől érkezik a két hölgynek a havi apanázs?”