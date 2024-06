Vannak bírók, akik vérplazmázásra kényszerülnek az alacsony fizetés miatt

Vérplazma

Egy plazmaadásért 10–20 ezer forint közötti összeget fizetnek a szolgáltatók, és elméletileg akár háromnaponta is lehet vérplazmát adni az arra alkalmas személyeknek. A sűrű plazmaadásnak azonban megvannak a kockázatai is: rosszullét, szédülés, hányinger, ájulás, erős fejfájás, az immunrendszer gyengülése, sőt a vér besűrűsödése miatt akár trombózis is kialakulhat. A folyamat körülbelül 45 percet vesz igénybe.