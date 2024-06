Már dőlnek a babaváró hitelek, a java pedig csak júliustól jön

Hamarosan elérkezik az igazság pillanata azoknál a babavárós pároknál, akik a leggyorsabbak voltak és a program 2019. júliusi indulása utáni hónapokban már felvették a kamatmentes hitelt. Akiknek közülük azóta született gyerekük vagy örökbe fogadtak gyereket, és nem váltak el, nincs mitől tartani, továbbra is a megszokott alacsony részlettel törleszthetik a hitelüket. A május eleji kormányzati közlés szerint a hitelt már 2019-ben felvevő házaspárok kevesebb mint negyedénél nem született még gyerek. Ez több mint tízezer szerződést érinthet. Akiknél ez így is marad, az öt év lejárata után 120 napjuk lesz az addig felvett kamattámogatás visszafizetésére, a hitelük pedig jóval magasabb kamattal megy tovább, a törlesztőrészletük pedig legalább a kétszeresére nőhet.

Kérhetnek persze méltányosságot, így legfeljebb két évre elhúzhatják az öt év alatt felvett kamattámogatás visszafizetését, de ez is nagy terhet jelentene az érintett családoknak. Az új méltányossági feltételek részletszabályai azonban még nem tisztázottak, az erről szóló kormányrendelet egyelőre nem jelent meg. Pedig nagy szükség lenne erre, hiszen a babaváró hitelek egy része már most is késedelmes a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. Ha pedig elkezdi követelni az állam a kamattámogatások visszafizetését, és megugranak a törlesztők, borítékolható, hogy még több babaváró hitel dől be.

Több ezren kérhettek már átütemezést

Az első negyedév végén a babaváró hitelek állománya 2 187 milliárd forint volt. Ezek 0,4 százaléka volt 90 napon túli késedelemben, ami lényegében nem jelent változást a korábbi negyedévhez képest. Az átstrukturált babaváró hitelek aránya 0,8 százalékot tett ki, ami az előző negyedévhez képest szintén nem jelent érdemi változást.

Jelenleg nettó 15 milliárd (bruttó 16,5 milliárd) forintnyi babaváró hitel van valamekkora késedelemben, ami a 10 millió forintos tartozással számolva azt jelenti, hogy nagyjából 1500 adós nem törleszt pontosan, ezek nagyjából fele már 90 napon túl késedelmes. Azok lehetnek különösen nehéz helyzetben, akik elváltak, ők ugyanis a válás után azonnal a magasabb kamatokkal és törlesztőrészlettel szembesülnek.

Ezt még akkor sem ússzák meg, ha teljesítették a gyerekvállalást. Maga a gyerekvállalás csak a korábban felvett állami támogatás visszafizetése alól mentesíti az elvált szülőket

– figyelmeztet Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője.

További legalább 1500 kölcsön adósainak ugyan nem késedelmes a babaváró hitele, de kérvényeznie kellett az adósság átütemezését, az ilyen állomány ugyanis meghaladja az 15,5 milliárd forintot.

Nem segít a bajokon az átütemezés

Sajnos úgy tűnik, a babaváró hitel átstrukturálása keveseken segít. Az ilyen állomány ugyanis két évvel ezelőtt még a mostani háromszorosa-négyszerese volt, a nettó átstrukturált hitelek mennyisége elérte az 55 milliárd forintot, vagyis 5500-nál is többen kértek engedményt a banktól. Nem kizárt, hogy több család is felvette a babavárót úgy, hogy már várandós volt az édesanya, emiatt három évre felfüggesztették a törlesztést. Amikor viszont lejárt ez az időszak, nem tudtak fizetni. Ha valakinek még kamatmentes volt a hitele, és azt sem tudta törleszteni, persze hiába kért segítséget, hiszen a bankok az ingyen hitelnél olcsóbb megoldással nem tudnak előrukkolni.

Azokon segíthetett csak egy ilyen átstrukturálás, vagy hitelkiváltás, akik elveszítették a kamattámogatást, és hirtelen a korábbi törlesztőrészlet többszörösével szembesültek.

A Bank360.hu tud olyan esetről, amikor az elvált szülő a korábbi 47 ezer forint helyett 160 ezer forint fölötti új részletről kapott értesítést.

Ilyen helyzetben ki lehet váltani a hitelt valamilyen alacsonyabb kamatozásúra.

Valószínűleg lényegesen kisebb törlesztőrészletre csak jelzálog fedezet mellett számíthatnak az adósok, hiszen fedezet nélküli fogyasztási hitelt a babaváróhoz hasonló futamidővel nem kínálnak a bankok. Egy 8-10 éves futamidejű, 10 millió forintos személyi kölcsön törlesztőrészlete pedig most 140-160 ezer forint körül van, vagyis a napi szintű pénzügyi problémákkal küzdő adóst nem húzza ki a pácból. Az is nyomaszthatja a nehéz helyzetben lévő babaváróst, hogy a megugró törlesztőrészlet miatt sok esetben az adósságfék-szabályoknak sem tud megfelelni.