IDEA: a fideszesek tisztában vannak a rossz gazdasági mutatókkal, de nem a kormányt hibáztatják

A friss kutatás szerint a politikai preferenciák időnként az egyéni tapasztalatokat is képesek felülírni.

Hónapok óta változatlan a pártok népszerűsége, melynek az egyik fő oka, hogy az Európa-rekorder infláció és a megélhetési válság ellenére stabilan magas a Fidesz támogatottsága. Az IDEA Intézet 2023. júliusi felmérésében azt vizsgálta, mennyire vannak tisztában a hazai felnőtt népesség tagjai olyan alapvető makrogazdasági paraméterek hivatalos értékeivel, mint

az általános infláció mértéke,

a munkanélküliségi ráta

vagy a nettó átlagfizetés összege,

továbbá, hogy ezek az ismeretek befolyásolják-e a választói preferenciákat.

Az infláció és a munkanélküliség mértékére vonatkozóan a felnőttek háromnegyede képes valamilyen becslést adni, az átlagbérről kétharmaduknak van számszerű elképzelése. Mindhárom mutatóra érvényes, hogy az emberek még a hivatalos adatoknál is rosszabbnak gondolják azokat:

az inflációt átlagosan 35 százalékkal becsülték felül júliusban,

míg a munkanélküliségi rátát nagyjából háromszor nagyobbnak,

a nettó átlagbér mértékét pedig 25 százalékkal kisebbnek gondolták a valóságos szintnél.

A közvélemény-kutatások rendszeres tapasztalata, hogy az inflációval és a hasonló gazdasági mutatókkal kapcsolatos érzékelést alapvetően meghatározzák az egyéni életkörülmények. Ezt az IDEA kutatása is igazolta:

ha valaki nehezebben él, sokkal rosszabbnak gondolja az ország makrogazdasági mutatóit is.

Az infláció és a munkanélküliség mértékét annál magasabbnak, illetve a nettó átlagkereset összegét annál alacsonyabbnak gondolták az emberek, minél rosszabbnak ítélték meg saját életkörülményeiket.

Ugyanakkor az is jól látszik, hogy

a politikai preferenciák időnként akár az egyéni élettapasztalatokat is képesek felülírni.A kormánypártok szavazói helyesen becsülték meg az infláció és a munkanélküliség mértékét, de az átlagbér szintjét nagyjából 16 százalékkal tippelték magasabbnak. Ezzel szemben a 2022-es országgyűlési választáson együtt induló ellenzéki pártok támogatói az infláció és a munkanélküliség mértékét is sokkal magasabbnak gondolták a valóságosnál, az átlagbért szintjét pedig 10 százalékkal becsülték alacsonyabbnak a hivatalos adatnál. Mindez azt jelenti, hogy a fideszesek inkább tisztában vannak az ország helyzetével kapcsolatos gazdasági mutatókkal, mint az ellenzékiek.

Az anyagi helyzet szubjektív megítélése sokkal rosszabb az ellenzéki oldalon. Amíg a kormánypárti választók háromnegyede azt érezte, jól ki tud jönni a jövedelméből, addig az ellenzéki szavazóknak csak egyharmadáról mondható el ugyanez. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az esetben az anyagi helyzet szubjektív értékeléséről van szó, így előfordulhat, hogy a kormánypárti szavazók hajlamosabbak lehetnek rosszabb körülményeket is valamivel kedvezőbben értékelni, hogy ne kerüljenek ellentmondásba önmagukkal.

Ugyanez fordítva az ellenzéki választókra is igaz lehet: esetükben a jobb anyagi helyzetben lévők is hajlamosabbak lehetnek rosszabbnak ítélni a helyzetüket. A politikai preferenciák hatása kisebb mértékben ugyan, de jól érzékelhető az azonos életkörülmények között élők között is.

A kormánypártok szavazóinak kitartását elsősorban az indokolja, hogy az ország gazdasági problémáiért, így például a magas inflációért nem az Orbán-kormányt teszik felelőssé, sokkal inkább külső okokkal magyarázzák a válságot.

Nagyon is tisztában vannak a magyarországi infláció kimagasló mértékével, de kétharmaduk az EU szankciós politikáját, egynegyedük az orosz–ukrán háború kitörését okolja ezért. A kormánypártok támogatottsága nagy valószínűséggel többek között ezért is maradhatott stabil.