Esélytelen hatósági áras tűzifához jutni most, hónapokat kell várni rá

Több hónapos várólista alakult ki a hatósági áras tűzifa programban- tudósít az RTL Híradója.

A riport arról szól, hogy mekkora az igény az olcsó tűzifára, és pár telefonhívásból kiderül az is, hogy van olyan állami erdészet, ahol még csak most teljesítik az októberben leadott rendeléseket. Itt hangzik el az is, hogyha most regisztrál valaki tűzifára, az két hónap múlva fog kapni egy értesítést, hogy mehet érte.

Ennyit kell tehát várni hatósági áras tűzifára, noha Gulyás Gergely miniszter korábban még azt mondta: hiány nem lesz belőle.

Az RTL azért kereste fel az erdészeteket, mert a napok óta tartó fagy miatt a kormány három régióra elrendelte az úgynevezett vörös kódot.