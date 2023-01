Teste nagy része megégett annak a fiúnak, akit vonat tetején csapott meg az áram Egerben

Vasárnap este két 14 év körüli fiú mászott fel a tartálykocsi tetejére az egri pályaudvaron, ahol áramütést szenvedtek. Az egyik fiatal a tűzoltók segítségével onnan le tudott jönni, a másikat létrán hozták le a földre, majd átadták őt a mentőknek.

Leskó Diána, az OMSZ kommunikációs munkatársa az RTL Híradónak elmondta: a fiú testének több mint 80 százaléka másod- és harmadfokban megégett, valamint felmerült a légúti égés gyanúja is.

Helyszíni ellátásuk után mindkét fiút kórházba szállították.

A nagyfeszültségre az oszlop és a vasúti kocsi festése is figyelmeztet. Magyarországon a vasúti felsővezetékek 25 ezer volt feszültség alatt állnak, amit megközelíteni is elég ahhoz, hogy életveszélyes vagy súlyos áramütés érje az embert. Az, hogy milyen távolságon belül húz ívet a 25 ezer voltos felsővezeték, függ az aktuális időjárási körülményektől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól is.

A Híradó úgy tudja, a fiúk a Heves megyei Pétervásáráról származnak. Hogy miért másztak fel a kocsi tetejére, egyelőre nem tudni.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a pályaudvar dolgozói zárlatot érzékeltek a baleset pillanatában. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.