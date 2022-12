„A Fidelitas perspektívát adott nekem”

A 24.hu új videósorozatában, a Mielőtt végleg felnövünkben magyar fiatalok útkeresését mutatjuk be csütörtök esténként. Kincső a covid után, a választások előtt, baloldali környezetből lépett be a Fidesz ifjúsági szervezetébe, ahol úgy érezte: végleg valós problémákkal foglalkozhat a saját, néha kreált gondjai helyett. A videóban szóba kerül az ellenzéktől való félelme, a háború és az önálló életkezdés bizonytalansága, a Putyinhoz való pragmatikus igazodás, és az is kiderül, mit jelentett a személyes, szakmai életében a választási győzelem.

A Compact TV stábja által készített videósorozat hét szereplőn és történeten keresztül mutatja be, hogy hogyan látják a világot, a közéletet és a jövőt a mai huszonévesek, akik bár mind más háttérrel és életfelfogással rendelkeznek, sok szempontból nagyon hasonló kérdésekkel találják szembe magukat a felnőtté válás küszöbén. Balogh Rita és Akar Péter rendezők egy éven át tartó kutatómunka során találták meg azokat a szereplőket akiknek történetén keresztül betekintést nyújthatnak abba, hogyan gondolkodnak a mai fiatalok. A szereplők között lesz csillogásra és hírnévre vágyó tini, aki a konteók és előítéletek világában keresi a maga igazságát; egy kis dunántúli faluból francia elitegyetemre készülő fiú, aki az egész családját megtanította az elfogadásra; a zenei karrierjén dolgozó, de elvágyó FőzeLAKE (ez, a nyitó epizód már megjelent); huszonéves kutyakiképző, akit a transzgenerációs kérdések foglalkoztatnak; minden idejét vállalkozásának szentelő startupper és balett táncosból lett villanyszerelő, akit az áramkörök jobban izgatnak a rivaldafénynél. Kincső a járványhelyzet okozta sokk után, a lelki és eszmei biztonságot keresve csatalkozott a Fidelitashoz. Az adóügyintézéssel foglalkozó lány baráti körében elnyomásban érezte magát, nem merte megosztani politikai álláspontját. A Fidesz ifjúsági szervezetében lelt olyan társaságra, ahol nem csak meghallgatják, de el is fogadják. A műsorban elkísérjük a felvételi beszélgetésétől kezdve a Kossuth téri dísztribünös vendégeskedésén át a választás utáni privát dilemmákig. Korábbi epizód Most egy kicsit lebegek csomagszállítóként: új videósorozat huszonévesekről Amikor nem túl monoton hozzá a munka, FőzeLAKE zenéket ír: klipet is nyert az egyikkel, de áttörés még nem lett belőle. Politikai változást nem vár, Amszterdammal szemez.