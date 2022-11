Kiment a Puskás Akadémia tartalékcsapatának meccsére a budapesti amerikai nagykövet

David Pressman budapesti amerikai nagykövet vasárnap az esős idő ellenére Felcsútra utazott, hogy élőben nézhessen focit.

Ugyan a Twitter-oldalán azt írta, mindig öröm számára, ha a legmagasabb szintű futballt láthatja, de biztosan nem élvonalbeli meccsen járt.

Az NB I szünetel a katari világbajnokság ideje alatt, ugyanakkor a Puskás Akadémia tartalék, harmadosztályú csapata valóban pályára lépett hétvégén a Budaörs ellen.

A mérkőzést viszont nem is a Pancho Arénéban, hanem a tartalékpályán rendezték.

Enjoyed dropping by a Puskás Akadémia FC match in Felcsút – even on a rainy afternoon. Great to watch some top flight Hungarian football, especially as my collection of jerseys from across Hungary continues to grow! pic.twitter.com/TMtmHWmPBW

— Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) November 27, 2022