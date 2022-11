Jön az újabb pedagógussztrájk és országos élőlánc – írja meg nekünk tapasztalatait!

Ahogy azt a legutóbbi, október 27-i munkabeszüntetés napján bejelentették: november 18-án újra országos munkabeszüntetés lesz az oktatásban. „Van, aki sztrájkol, van, aki polgári engedetlenkedik: a lényeg, hogy nem hagyjuk! Követeljük, hogy a kormány állítsa le az ámokfutást! Tegyen észszerű ajánlatot a szakszervezeteknek a közoktatás megmentése érdekében” – írta felhívásában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

A tiltakozás ezúttal sem csak az iskolák és óvodák falain belül zajlik majd: az Egységes Diákfront országos élőláncot hirdetett péntek reggel háromnegyed nyolctól, a szervezők szerint negyven városban. Délután öt órától pedig szintén a diákok szerveznek tüntetést, a menet a Március 15. térről az Erzsébet hídon keresztül a Clark Ádám térre megy majd. A szervezők szeretnék elérni, hogy beszámolhassanak a köztévében az elmúlt időszakban zajló sorozatos kiállásokról és azok okairól.

A 24.hu az elmúlt hetek megmozdulásaihoz hasonlóan most is szeretne a lehető legtöbb közvetlen tapasztalat, információ birtokában beszámolni arról, hogy különböző iskolákban és településeken hogyan tiltakoznak a pedagógusok, diákok és szülők. Várjuk a leveleket az élőlánccal kapcsolatban, és arról is, hogy az egyes iskolákban

a munkabeszüntetés mely formáját választották,

hány pedagógus csatlakozott az akcióhoz,

a szülők és a diákok hogyan támogatják a megmozdulást.

Arról is várjuk az információkat, hogy a tankerületek részéről milyen jelzések érkeztek az iskolákba. Kiváltképp kíváncsiak vagyunk azon pedagógusok jelentkezésére, akik korábban az állásuk elvesztésével fenyegető levelet kaptak a fenntartótól.

Kérjük a pedagógusokat, a szülőket, a diákokat, az olvasóinkat: írják meg tapasztalataikat a sztrájkról és a budapesti, illetve a vidéki élőláncokról, megmozdulásokról!

Küldjék levelüket „Pedagógussztrájk” tárggyal az info@24.hu e-mail címre!

Van, ahol nem pusztán péntekre korlátozódik a tiltakozás, ugyanis a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium és a Brassó Utcai Általános Iskola tanárai múlt héten jelentették be, hogy egyhetes munkabeszüntetésbe kezdenek. Az akcióhoz azóta több tucat másik iskola is csatlakozott.

Az utolsó országos munkabeszüntetés óta egyébként a kormány leült tárgyalni a pedagógus szakszervezetekkel a követeléseikről, ám, mint kiderült, idén nem lesz semmilyen béremelés, és a többi sztrájkkövetelésükben sem történt semmilyen előrehaladás.