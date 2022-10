Újabb pedagógussztrájk és a Nagykörúton körbeérő élőlánc készül – írja meg nekünk tapasztalatait!

Várjuk olvasóink beszámolóit a tiltakozási akciókról „Pedagógussztrájk” tárggyal az info@24.hu e-mail címre!

Október 23-án több tízezren tüntettek Budapesten a tanárok mellett, a hetek óta tartó demonstrációknak pedig koránt sincs vége: október 27-ére, csütörtökre újabb országos pedagógussztrájkot hirdettek a szakszervezetek az október 5-i és 14-i munkabeszüntetés után.

Nem csak tanársztrájk várható: az Egységes Diákfront minden eddiginél nagyobb élőláncot tervez Budapesten – pedig már az október 5-i is elég látványos volt –, a diákok felhívása szerint körbe a Nagykörúton, a budai részt is ide értve.

Az élőláncot szervező diákok már korábban közzétették követeléseiket:

Megoldást a tanárhiányra!

Tanítható és tanulható mennyiségű és minőségű tananyagot!

Élhetőbb körülményeket az iskolákba!

Figyelmet az oktatásra!

A 24.hu az elmúlt hetek megmozdulásaihoz hasonlóan most is szeretne a lehető legtöbb közvetlen tapasztalat, információ birtokában beszámolni arról, hogy különböző iskolákban és településeken hogyan tiltakoznak a pedagógusok, diákok és szülők. Várjuk a leveleket az élőlánccal kapcsolatban, és arról is, hogy az egyes iskolákban

a munkabeszüntetés mely formáját választották,

hány pedagógus csatlakozott az akcióhoz,

a szülők és a diákok hogyan támogatják a megmozdulást.

Arról is várjuk a visszajelzéseket, hogy a tankerületek részéről milyen jelzések érkeztek az iskolákba. Kiváltképp kíváncsiak vagyunk azon pedagógusok visszajelzéseire, akik korábban kaptak az állásuk elvesztésével fenyegető levelet a fenntartótól.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete gyűjtése szerint ugyanis közel sem csak Budapesten lesznek megmozdulások: például a hajdúböszörményi, kaposvári, siófoki, illetve bajai tankerületnél is készülnek akcióval a tanárok, diákok és szülők.

Újdonság még a legutóbbi munkabeszüntetés óta, hogy a tanárokat ért fenyegetések miatt több mint 250 pedagógus nemrég jelezte, hogy ha újabb retorzió ér tanárokat vagy iskolákat, akkor készek az azonnali munkabeszüntetésre.