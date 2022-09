Hadházy Ákos a maszturbáláshoz hasonlította az Integritás Hatóságot

A hazai politikusok közül talán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az, aki a legrégebb óta kampányol azzal, hogy Magyarországnak csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez. Ez az az EU-n belüli független szervezet, amelynek feladata az uniós költségvetés kárára elkövetett csalásokkal és az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel szembeni fellépés, nyomozás, vádemelés.

A törekvések ellenére hazánk a mai napig sem csatlakozott hozzá, ellenben egy péntek este benyújtott törvényjavaslat szerint létrejön idehaza egy Integritás Hatóság. Ennek feladata lesz az, hogy ellenőrzize az uniós pénzekkel kapcsolatos közbeszerzéseket. A szervezet megalakítása volt az egyik feltétele annak, hogy az EU ne vonjon el korrupciós problémák miatt 3000 milliárd forintnyi uniós pénzt Magyarországtól.

Az Integritás Hatósággal kapcsolatban most megszólalt Hadházy Ákos is, aki bár papíron megkapta amit, akart – hiszen külön hivatal fogja vizsgálni az EU-s közbeszerzéseket –, nincs igazán elragadtatva a fejleményektől.

Az Integritás Hatóság és az Európai Ügyészség között csak annyi a különbség, mint a masztrubálás és a szex között. Okozhat némi élvezetet az előbbi is, de eredménye csak az utóbbinak lesz

– kezdi Facebook-bejegyzését a politikus, melyben aztán később arról ír, hogy szerinte a hatóságnak nem lesz érdemben visszatartó ereje, a fideszes politikusok is csak „röhögni fognak rajta”.

Hadházy, mint írja, ezt arra alapozza, hogy ha a hatóság véghez is visz egy korrekt vizsgálatot, a végeredmény annyi lesz, hogy szólhat a Versenyhivatalnak, a Közbeszerzési Döntöbizottságnak, „amelyekről már gyönyörűen láttuk, hogy mennyit érnek”. A Hatóság nyomozni nem nyomozhat, nem nézhet meg emaileket, nem hallgathat le telefonokat, ehhez szólnia kell az ügyészségnek.

Annak Polt a vezetője- ennyit erről

– szól az összegzés.

A politikus azt is kifogásolja továbbá, hogy hiába nem vezethetik a hatóságot olyan személyek, akik a megelőző öt évben kormányzati vagy önkormányzati pozíciót töltöttek be, „szinte borítékolható, hogy Orbán asztalán már ott van a gondosan kiválasztott díszpinty neve”, aki a hatóságot vezetni fogja majd. Őt ráadásul Novák Katalin nevezi ki, Hadházy szerint elég is ennyit mondani az egészről.

Az első ránézésre is látszik, hogy a javaslat alapján ettől a hatóságtól egyetlen korrupt politikusnak sem lesznek álmatlan éjszakái. Ha pedig az EU ezt elfogadja az Európai Ügyészség alternatívájaként, akkor pont annyit ér, mint amit Orbán gondol róluk

– írja végül a képviselő.