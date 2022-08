Megvédte a leterrorbírózott Vasvárit az Országos Bírói Tanács, de a Magyar Nemzet továbbra is támad

A központi kormánylap, a Magyar Nemzet lejárató támadást indított Vasvári Csaba, a Fővárosi Törvényszék bírája ellen, aki korábban a brit Observernek beszélt arról: ő és kollégái is évek óta tapasztalnak „külső és belső” nyomásgyakorlást, amely minden oldalról érkezik. Vasvárit, aki egyébként az Országos Bírói Tanács szóvivője, nemrég a Guardian is idézte. A másik brit lap cikkében is arról volt szó, hogy az Orbán-kormány rendszeresen megpróbálja befolyásolni a bíróságokat. Vasvári azt mondta, hogy neki és a kollégáinak rendszeresen szembe kell nézniük a befolyásolási kísérletekkel.

A Hvg.hu szerint Vasvári Csaba korábban egy büntetőügy miatt uniós szintig ment jogorvoslatért. Az Európai Bíróságig tavaly ősszel kimondta, hogy a Kúria súlyosan megsértette az uniós jogot, és ehhez a legfőbb ügyész előterjesztése szolgáltatta az alapot. Vasvári többek között amiatt fordult a luxembourgi testülethez, hogy kiderüljön, összeegyeztethető-e a bírói függetlenség követelményével, ha a bírók előmenetelére és munkakörülményeire jelentős befolyással rendelkező bírósági elnököket önkényesen nevezheti ki egy az Országgyűlés által választott és csak az Országgyűlés által számon kérhető személy.

A Magyar Nemzet kedden azért pécézte ki „a kormányt támadó” Vasvárit, mert „a jogász Wikipédia-oldaláról eltűnt egy szövegrész, amely segítene kontextusba helyezni Vasvári Csaba évek óta folytatott kormányellenes agitálását: a 2006-os szerepvállalása a gyurcsányi terrorban”. A cikket később az ugyancsak kormányközeli Origo is átvette „A gyurcsányi terror bírója próbálja támadni Magyarországot” címmel.

A kormánylap cikkére szerdán az Országos Bírói Tanács keményen reagált:

Az Országos Bírói Tanács a leghatározottabban visszautasít minden olyan, a magyar sajtóban megjelent állítást, miszerint bármely hivatalban lévő magyar bíró valaha is bármilyen »terror« bírája lett volna, vagy a politikai paletta bármely szereplőjéhez lenne köthető

– olvasható a testület szerda reggel megjelent nyilatkozatában.

Az OBT szerint egy modern, európai jogállamban nincs helye a bírók személye elleni propagandisztikus támadásoknak.

A bírósági igazgatással kapcsolatban megfogalmazott bírói kritika vagy vélemény nem minősíthető az ország elleni támadásnak, az a bírákat is megillető vélemény-nyilvánítási szabadság része

– írta az OBT.

A közlemény azonban a jelek szerint csak annyira vette el a lap kedvét a további támadásoktól, hogy szerdán nem saját anyaggal folytatták a Vasvári elleni kampányt. A Magyar Nemzet online oldalára egy blog cikkét emelték át vezetőanyagnak, amelyben az Országos Bírói Tanácsot is kikezdik, azt állítva, hogy egy „panaszkodó, aktivista bírót vett védelmébe”.

A Tűzfalcsoport írása összellenzéki szintre tágítja ki Vasvári nyilatkozatait.

Az elmúlt időszakban a gyenge parlamenti ellenzék szerepét rendre átveszik Magyarországon olyan egyébként arra nem hivatott közjogi intézmények és tisztségviselők, akik céljuknak tekinthetik hazánk vonatkozásában a hitelrontást és nyíltan gazdasági és politikai hátrányt kívánhatnak okozni Magyarországnak és a magyar embereknek

– áll a Magyar Nemzet oldalára kitett lejárató cikkben.