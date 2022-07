Dömötör Csaba először azt mondta a TikTokra, hogy úristen, aztán mégis odatereli a kormánykommunikációt

A Megafon másfél év alatt sikeresen felbátorította a jobboldali embereket, és azok, akik korábban nem mertek kommentelni, nem mertek véleményt formálni, mert az gondolták, hogy baloldali fölény érvényesül az online politikai térben, felismerték, hogy van támogatottságuk – Deák Dániel, a XXI. Század Elemzőközpont vezető elemzője szerint a Megafon célja kifejezetten az volt, hogy az arccal és névvel kiálló véleményvezérek maguk köré gyűjtsék és hálózatba szervezzék ezeket az embereket. Deák szerint ma már kézzel fogható eredmény, hogy ha egy jobboldali kommentelő beír valamit például egy telexes cikk alá, akkor nem légüres térben találja magát, hanem azonnal jönnek a támogatói kommentek, és jönnek a lájkok is.

Egyértelmű, hogy aktivizáltuk a jobboldali közösséget

– fejtegette Deák, aki a tusványosi szabadegyetemen Dömötör Csaba államtitkárral együtt tartott előadást arról, hogy mitől lett sikeresebb az elmúlt időszakban a kormányoldal az interneten, mint az ellenzék.

Persze a Fidesz-közeli Megafon Központnál egymilliárd forint fölötti összeget költöttek hirdetésekre a választás előtt, így Deák bejegyzéseit is több mint 100 millió forinttal tolták meg a Facebookon. Deák álláspontja szerint ezek a pénzek kiváló helyre mentek, hiszen a Fidesz esetében sokszorosan megtérült minden hirdetés.

A jobboldalon összeszedett, profi kampányt láthattunk, a baloldalon viszont nem nagyon tudták, hogy mit akarnak csinálni, belső feszültségek voltak, így nem is lett hatékony a kampányuk

– mondta Deák, hozzátéve, hogy a Megafon esetében is százszor több elérést tudtak felmutatni egy-egy támogatott cikkel, mint az ellenzéki oldalon, bár azt nem említette, hogy más nem nagyon költött milliárdos összeget a választási kampányban.

Az elemző szerint a tradicionális nyomtatott sajtó felett eljárt az idő, csalódtak benne az emberek, és nem hisznek az online újságok cikkeinek sem, azzal viszont tudnak azonosulni, ha valaki odaáll a kamera elé, és elmondja, hogy egy-egy kérdésben mi a véleménye. Ennek pedig a Megafonon keresztül a 2022-es országgyűlési választás idején már százalékokban mérhető hatása volt a pártok támogatottságában.

A rezsicsökkentés, a Covid elleni oltások, a migránsok és a béke hangsúlyozása az ukrajnai háború kapcsán mind olyan téma volt a magyar politikában, melyet a kormányoldal hozott be, ám nemcsak a Fidesz szimpatizánsainak szóltak, hanem azok is egyetérthettek velük, akik nem támogatói a kormánynak. A baloldal nem volt képes ilyen üzenetekkel előállni, csak a saját tábornak üzengetett, és azt sem mindig sikeresen, így véleménybuborékba kerültek – ezt már Dömötör Csaba állította. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint ez volt az egyik ok, amiért a jobboldal sokkal eredményesebben tudta megszólítani a szavazókat, mint az ellenzék.

Dömötör arról is beszélt, hogy a Facebook, a Youtube és a TikTok a közelmúltban a politikai üzenetek legfontosabb csatornáivá váltak. Azt mesélte, hogy amikor először merült el a TikTokban, ő is felkiáltott, hogy úristen, most mégis azon dolgozik, hogy kormány is minél erősebben jelenjen meg a videómegosztós közösségi oldalon. Az online környezetben nincs idő arra, hogy hosszan előkészített sajtótájékoztatókat szervezzenek, 3-4 óra alatt eldől egy-egy politikai vita.

A gyorsaság mindennél fontosabb

– vonta le az egyik tanulságot Dömötör, de azt is hozzátette, hogy a facebookos sikerek félrevezetők is lehetnek, amit a „Jakab Péter-jelenséggel” illusztrált. A Jobbik volt elnöke Dömötör szerint egy-egy keményebb jelzővel és a kormány folyamatos kritizálásával nagy visszhangot ért el az online térben, de az ellenzéki előválasztás negyedik helye azt mutatta, hogy ezt nem tudta valós támogatottságra váltani.