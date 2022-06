Kávézót nyitott a parlamentből kieső képviselő

Tizenkét év képviselőség után saját kávézójában dolgozik Bana Tibor, aki a feleségével közösen nyitott egy vendéglátó-ipari egységet Szentgotthárdon.

,„Feleségemmel, egy évvel ezelőtt vettük meg azt a helyet, ahol végül is megnyitottuk a kávézót. Már akkor is gondolkoztunk abban, hogy bárhogy is alakul – mert nyilván azért a politikában mindig vannak kérdőjelek – szeretnék elindítani a vállalkozást – mondta a politikus a Telexnek, aki még jobbikos képviselőként került 2010-ben a parlamentbe, az ellenzéki előválasztáson már függetlenként, egész pontosan a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) jelöltjeként indult, amit hiába nyert meg, mert áprilisban ő is kikapott a fideszes ellenfelétől.

Bana Tibor Márki-Zay Péter korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt mozgalmában továbbra is aktív, szombaton elnökségi tagnak meg is választották.