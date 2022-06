Újraválasztották Márki-Zay Pétert

Bár eredetileg két kihívója is akadt, szombat este mégis újraválasztották elnöknek Márki-Zay Pétert a Mindenki Magyarországa Mozgalom országos közgyűlésén. Az egyik kihívója, Magyar György ügyvéd a voksolás előtt nem sokkal visszalépett, a korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt pedig végül a 149 érvényes szavazatból 149 szavazatot kapott.

Márki-Zay Péter pedig a tisztújítás előtt nem zárta ki, hogy akár le is válthatják posztjáról, mivel sok kritikát kapott a szervezeten belül is a rosszul sikerült parlamenti választást köveztően. – Arra számítok, hogy az ezer fős MMM-tagságból körülbelül kétszázan jelennek meg, így nem zárható ki, hogy egy jól szervezett csoport akár az enyémmel ellentétes irányt is elfogadtathat a közgyűléssel – mondta az újraválasztása előtt a hódmezővásárhelyi polgármester.

A szervezetnek megújult az elnöksége is, Kiss Balázs, Bana Tibor volt független képviselő, Ember Péter, Szabó Margit, Magyar György és Tikk László alkotja az új vezető gárdát. A felügyelő bizottság pedig Bod Péter Ákos közgazdászból, Mellár Tamás párbeszédes képviselőből és Pákozdi Évából fog állni.