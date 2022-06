800 ezer forintnyi árut akart ellopni három nő a vecsési Tescóból

Hamarosan vádat emelhetnek azzal a három nővel szemben, akik több mint 800 ezer forintnyi árut akartak ellopni másfél évvel ezelőtt a vecsési Tescóból.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 21 és 16 éves testvérpár az önkiszolgáló kasszasoron elhaladt a gépek mellett, majd az üzletből tartott kifelé, amikor megállították őket a biztonságiak. Amikor a 31 éves társuk, látta, hogy lebuktak, akkor otthagyta a tömött kocsiját, és lelépett.

A három megpakolt bevásárlókocsi 711 tételt tartalmazott, a termékek értéke 827 ezer forint volt. Nem voltak válogatósak, a több ezer forintos játékbabától kezdve a karácsonyi zoknin át a mosókapszuláig mindent is behajigáltak. De akadt élesztő, fűszerek, szalámik, ruhák, fényfüzér és alkohol is, no meg persze óriás bevásárlószatyrok, hogy lehessen mibe pakolni