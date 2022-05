Két szirénázó rendőrautó karambolozott Kiskőrösnél

Két megkülönböztető jelzést használó rendőrautó ütközött össze az 5301-es úton, Kiskőrösnél. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy kisteherautót követtek a rendőrök, mert felmerült a gyanú, hogy illegális migránsok vannak benne.

A gépkocsi a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, és Kiskőrös közelében egy Volánbusz elé is bevágott, ami vészfékezett. Az ütközés elkerülése miatt az első rendőrautó is fékezett, de az őt követő szolgálati autó a vészfékezés ellenére is belement hátulról.

A második rendőrautó motortere kigyulladt, amit a helyszínen a busz poroltójával gyorsan eloltottak. A két szolgálati autóban anyagi kár keletkezett, a busz sofőrje megsérült, rajta kívül más nem utazott a járművön.​