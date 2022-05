„Elvágta volna a torkom” – iskolatársa késelt meg egy nyolcadikas fiút Taktaharkányban

A nyolcadikos Pap Dominikra egy iskolatársa támadt rá hétfőn Taktaharkányban, a hetedik osztályba járó 15 éves diák késsel esett neki iskolatársának. Az eset után a rendőrök azt mondták, a több sérülést is elszenvedő fiú könnyen meg is halhatott volna, ha nem ugrik el a szúrások elől. Az rtl.hu-nak sikerült megszólaltatnia az áldozatot, így derült ki az is, hogy a nézeteltérés foci közben alakult ki közöttük az iskola melletti pályán.

Fociztunk, és odarúgott a gyerek a lábamhoz, mondtam neki, hogy öcskös, ezt nem kéne így csinálni, mert nem méltó a focihoz. Mentem volna vissza a labdáért, megkérdezte a fiú, hogy mi az, hogy öcskös. Megfordultam, és már kaptam ide egyet

– mondta a fiú, gyorsan leszögezve, hogy ekkor még csak ököllel támadtak rá. Hétfőn viszont a támadója megvárta iskola után.

A kiskapunál megláttam, már mutatta, hogy gyere, felvettem a cuccom, mentünk volna hazafele, már támadt rám. Letettem a táskát, megvédtem magam, mondta, gyere még egyszer, elővette a kést, azzal rám támadt, meg is szurkált négy-öt helyen.

Az iskola hívott mentőt a fiúhoz, akik a miskolci kórházba szállították, ahol ellátták a sebeit. A rendőrök a támadót a lakásán találták meg, gyanúsítottként hallgatták ki súlyos testi sértés kísérletének bűntette, illetve felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt.