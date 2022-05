Pedagógus válasza Kövér Lászlónak: Ha ügyesen spórolok, 175 évesen végre beköltözhetek a saját kis garázslakásomba

Nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, az az rövid távon, hogy a pedagógusokat is, meg a rendvédelmiseket is újra elő kell venni. (…) Újra elő kell venni az ő jogos bérköveteléseiket, és a megfelelő, minimális mértékben emelni kell a pedagógusbéreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya

– mondta Kövér László házelnök az Inforádióban.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a Facebook-oldalán közölt egy írást, amit a fideszes politikus nyilatkozata ihletett. Szerzője azt írja: „pályakezdő pedagógus vagyok, mivel a saját bőrömön érzem ennek a «minimális» emelésnek a sürgősségét, segítek egy picit számolni. Jelenleg a statisztikák szerint egy átlagos albérlet havi nettó 160 ezer forint. Plusz rezsi (kb. 40 ezer, ha az ember nem fűt be annyira), plusz közös költség (15 ezer). Ez úgy összességében 215 ezer forint, miközben a pályakezdő pedagógus ma mesterdiplomával, 6 éves egyetemi képzés után sem keres ennyit.” Egy pályakezdő mesterdiplomás tanár bére nettó 207 480 forint.

A tanár ezután levezeti, hogy Kövér nemrég kapott 254 ezer forintos fizetésemelést, így bruttó bruttó 3,6 millió forint a díjazása. „Ön keresztény embernek mondja magát, hát kérem, nézzen bele a Jóisten szemébe, és neki mondja neki, hogy ön meg tudna élni pedagógusbérből nyomorgás nélkül. Mondja, hogy ön nyugodt szívvel hajtaná álomra a fejét, ha a gyereke/unokája ennyiből élne albérletben” – folytatja. Majd azt írja:

Gyerekkoromban kertes házról álmodtam, kutyával az udvaron. Egy idő után lejjebb adtam, beértem volna egy kétszobás kis panellal is. Most pályakezdő tanárként látom, hogy a garázsból átalakított 15 négyzetméteres «lakások» is 18 millióért mennek. Tehát ha ügyesen spórolok az étkezésen, és sikerül megtakarítanom havi 10 ezer forintot, akkor ha 25 éves pályakezdőként elkezdek spórolni, röpke 1800 hónap, vagyis 150 év elegendő lesz ahhoz, hogy 175 évesen végre beköltözhessek a saját kis garázs-lakásomba, így végre nem viszi majd el minden pénzemet az albérlet és megvehetem azokat a könyveket, amik alapvetőek lennének ahhoz, hogy jobb tanár lehessek.