Budapest és Székesfehérvár polgármestere az önkormányzatiságról vitázott

Karácsony Gerely és Cser-Palkovics András szerint is abba kellene hagyni a háborúskodást, az iparűzési adó kérdésében viszont kissé elbeszéltek egymás mellett.

Csütörtök este Székesfehérvár és Budapest polgármestere egy asztalhoz ült: az ATV Voks című műsorában vitázott Cser-Palkovics András és Karácsony Gergely. A felek beszéltek egyebek mellett a választási eredményekről, az önkormányzatiságról, illetve Karácsony azon kijelentéséről is, miszerint nincs kizárva, hogy hamarosan megszűnik a főpolgármester-választásnak az a formája, amit jelenleg ismerünk.

A felek először az önkormányzatiság jelenségéről értekeztek a pártpolitikai paletta fényében. Abban mindketten egyetértettek, hogy a kormánypárti és ellenzéki településvezetők között általában sokkal jobb a viszony, mint azt a pártpolitikában megszokhattuk, Cser-Palkovics szerint ezt várják el tőlük a választók. Karácsony szerint bár a színfalak mögött nagy arányban megvan az összhang, azt tapasztalja, hogy a nyilvánosság előtt már nem minden fideszes polgármester vállalja a saját véleményét.

Arra a kérdésre, hogy a választási eredmények befolyásolhatják-e az önkormányzati rendszer működését a jövőben, Karácsony azt mondta, ezt előre nem tudhatjuk, a múltat viszont látjuk, és az nem kecsegtet sok reménnyel. Emlékeztet, hogy az utóbbi években a kormány rengeteg jogkört és forrást vont el az önkormányzatoktól, mindezt ráadásul egy világjárvány közepén. Cser-Palkovics elismeri, hogy 2010 előtt jóval több jogköre volt az önkormányzatoknak, a fejlesztések terén viszont így is behatároltak voltak a lehetőségeik, most viszont az állami és uniós támogatásoknak köszönhetően a települések valós fejlődést tudnak felmutatni. Abban egyetért, hogy az építésigazgatás jogköre az önkormányzatoknál kellene, hogy legyen, főleg a nagyobb városokban. Cser-Palkovics szerint fejlesztések terén nagyon komoly lehetőségei vannak a nagyobb városoknak, bár Budapest helyzete szerinte is bonyolultabb.

A műsorban felidézték Érd polágrmesterének, Csőzik Lászlónak a szavait, aki korábban úgy fogalmazott, a jövőben egyre nagyobb figyelem irányul majd az ellenzéki városvezetőkre, mivel ők nem a NER részei, őket nem lehet a központból irányítani. Csőzik azt mondta, a legrosszabbra számít. Székesfehérvár polgármestere azt emelte ki, már eleve az probléma, hogy Csőzik kormánypárti és ellenzéki jelzőket használ ebben a témában. Vele szemben Karácsony azt emelte ki, hogy volt már olyan év, hogy a megyei jogú városok közül csak a fideszes vezetésű városok kaptak jelentős állami támogatást, alátámasztva ezzel érdi kollégájának félelmeit. Cser-Palkovics szerint az a gyakorlat valóban nem volt helyes, reméli, hogy a jövőben többet nem kerül sor hasonlóra.

Karácsony felemlegette, hogy a koronavírus-járvány idején a kormány elvette az iparűzési adót az önkormányzatoktól, megfosztva őket ezzel a legfontosabb bevételüktől. Cser-Palkovics szerint nem szerencsés az elvonás szó, mivel a kormány egy döntést hozott arról, hogy a kis- és középvállalkozások lehetőséget kapjanak arra, hogy ne fizessék be az iparűzési adót, így az a pénz gyakorlatilag városon belül maradt. Azt viszont megjegyezte, hogy már jelenleg sem tartja indokoltnak az iparűzési adó visszatartását, 2023-ra előre pillantva pedig már pláne, így bízik benne, hogy az önkormányzatok hamarosan újra számolhatnak ezzel a bevétellel.

Karácsony Gergely a múlt héten interjút adott a Hvg-nek, amelyben egyebek mellett arról beszélt, érdemes arra is felkészülni, hogy 2024-ben nem lesznek önkormányzati választások olyan formában, ahogy megszoktuk. Cser-Palkovics szerint ez komolytalan gondolat, és ezzel egyetért Karácsony is, legalábbis olyan szempontból, hogy önkormányzatok nélkül rengeteget vesztene a hatékonyságából az államszervezet, beleértve a közlekedést vagy például az oktatást.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége korábban egy tíz pontból álló listát küldött Orbán Viktornak azzal a céllal, hogy a választások után megerősítsék a pozíciójukat. A követelések között ott van az is, hogy adják vissza az önkormányzatoknak a korábban elvett jogköröket és bevételeket, valamint, hogy az önkormányzatokat is vonják be, amikor az uniós források elosztásáról tárgyalnak.

Cser-Palkovics András szerint ez a tíz pont április harmadikán nem kapott felhatalmazást, hiszen az eredmények fényében a kormány politikájának szavaztak bizalmat a választók. Továbbra is nehezményezi, hogy sokan pártpolitikaként tekintenek az önkormányzatiságra, ami szerinte csak gátolja a munkát. A főpolgármester szerint ugyanakkor a tíz pont most is érvényes, és csupa olyan dolgot tartalmaz, amivel a polgármesterek nagy többsége szerinte egyetért.

A műsor végén mutattak öt másik pontot is, amelyeket Cser-Palkovics állított össze:

stratégia a nagyvárosok agglomerációjának támogatásásáról

az építésigazgatás jogköre kerüljön vissza az önkormányzatokhoz

az orvosi ügyeleti rendszer kerüljön állami kézbe

a közszolgáltatások kerüljenek köztulajdonba

az iparűzési adó nélkül az önkormányzati rendszer fenntarthatatlan

Karácsony az öt pontot úgy jellemezte, nincs olyan pont, amivel ne értene egyet, egyedül az orvosi ügyeleti rendszer kérdését kifogásolta, megállapodott abban, hogy át kell gondolni az egészet, végül úgy fogalmazott, itt is eljött az összefogás ideje, ezúttal a kormány és az önkormányzatok részéről.

Cser-Palkovics a műsor végefelé megjegyezte, hiányolja a gesztusokat, és hiányolja, hogy az ellenzéki oldal április 3. után nem gratulált a győzelemhez.