Gyurcsány: Hadd adjak már egy puszit!

Oláh Lajos és Arató Gergely képviselőjelöltek társaságában járja a budapesti választókörzeteket a DK elnöke – legalábbis erről tett ki egy videót a Facebook-oldalára. A videóban a pártelnök több házba is becsönget, néhány helyen be is engedik a lakásba, majd kedélyesen elbeszélget a házigazdákkal, akiket arról próbál meggyőzni: ideje elmenniük szavazni. Gyurcsány közli, hogy ezúttal nem a húslevesnek, hanem a választásnak a receptjét szeretné megosztani. A videó végén egy puszit is kér, illetve ad az egyik vendéglátó szimpatizánsnak.