Megnyitottak a szavazókörök, megkezdődött a rendszerváltás utáni kilencedik parlamenti választás

A legfontosabb kérdés az, hogyötödször is kormányt alakíthat-e, vagy az ellenzéki pártok közös jelöltjemegszakítja a hosszú évek óta tartó Fidesz hegemóniát. 2010 óta a Fidesz-KDNP kormányoz, ráadásul kétharmados többséggel. 2010-ben a listás szavazatok 52,7 százalékával, 2014-ben 43,7 százalékával, 2018 pedig 47,36 százalékával érte el ezt a mandátumarányt. Természetesen az idei választások előtt is készültek közvélemény-kutatások, ám ezek eredményeiből nehéz megalapozott megállapításokat tenni, annyira különböznek egymástól. Miközben a Závecz szoros versenyt ígér , addig a Medián szerint akár jelentős Fidesz-győzelem is várható vasárnap.