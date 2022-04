Orbán Viktor: Ha Fehérvár belső részében nyerünk, akkor az egész országban nyerünk

Székesfehérvár polgármestere mindenekelőtt tudatta mindenkivel, ide mindenki hazatér, akár itt élnek, akár távoli országból érkeztek, mert ez minden magyar bölcsője, így kicsit minden magyar otthona is.

Cser-Palkovics megköszönte Orbánnak, hogy elfogadta a meghívást, és így Fehérvár lehet az utolsó nagy seregszemle helyszíne.

Két alkalom már-már hagyomány

– tette hozzá, utalva arra, hogy 2018-ban is itt tartotta kampányzáróját a miniszterelnök.

Városvezetőként megköszönte a sok fejlesztési forrást, amit a Fidesz kormányzása alatt kaptak, majd fel is sorolt belőle néhányat. Megjegyezte, ahhoz, hogy a még folyamatban lévő fejlesztések be is fejeződjenek, a Fidesznek kell kormányon maradnia.

Szólt azokhoz is, akik még nem döntötték el, kire szavazzanak. Ők tegyék fel a kérdést maguknak: ki tudja jobban kormányozni az ország hajóját a viharos tengeren? Azok, akik 2010-ben kijelöltek egy jó irányt és azóta is tartják azt vagy azok, akik hatan hatfelé húznának és most is vitatkoznak, ki a kapitány, vázolta az opciókat.

Végezetül egy tanárát idézte: a politikában két dolog nem létezik, a biztos és a soha.

Nincs tehát olyan, hogy biztos választókörzet és nyerhetetlen kerület sincs, csak a közös akaratunk van. Mindannyiunknak el kell mennie szavazni április 3-án, rajtunk múlik a jövő

– zárta a beszédét.