Eső, havas eső, ónos eső és fagyott eső is vár ránk a hétvégén

Nem ez lesz a leghavasabb karácsonyunk. A déli és északi megyékben erősen felhős vagy borult idő ígérkezik, míg a közöttük levő sávban kevesebb felhőre, több-kevesebb szűrt napsütésre van kilátás. Délen eső, zápor valószínű, míg északkeleten délelőttől egyre inkább havas eső, hó valószínű, de átmenetileg fagyott eső, ónos eső is kialakulhat. Este az északi megyékben is a havazás lehet a meghatározó. A legtöbb hó az Északi-középhegységben, valamint az Alföld északkeleti tájain ígérkezik, arrafelé több centiméteres hóréteg is kialakulhat. Eleinte mérsékelt lesz a légmozgás, majd délután egyre nagyobb területen északkeletire fordul, és megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 3 és 9 fok között várható, de míg délen, délnyugaton 10, 11, északkeleten csupán 1, 2 fok valószínű. Késő estére általában -3 és +4 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten néhány fokkal hidegebb, délen enyhébb is lehet.

Szombaton a déli és északi megyékben erősen felhős vagy borult idő ígérkezik, míg a közöttük levő sávban kevesebb felhőre, több-kevesebb szűrt napsütésre van kilátás, írja a Kiderül. Délen eső, zápor valószínű, míg északkeleten délelőttől egyre inkább havas eső, hó valószínű, de átmenetileg fagyott eső, ónos eső is kialakulhat. Este az északi megyékben is a havazás lehet a meghatározó. A legtöbb hó az Északi-középhegységben, valamint az Alföld északkeleti tájain ígérkezik, arrafelé több centiméteres hóréteg is kialakulhat. Délután egyre nagyobb területen északkeletire fordul, és megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 3 és 9 fok között várható, de míg délen, délnyugaton 10, 11, északkeleten csupán 1, 2 fok valószínű. Késő estére általában -3 és +4 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten néhány fokkal hidegebb, délen enyhébb is lehet. Vasárnap agyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eleinte szórványosan, majd dél felől egyre többfelé várható csapadék. A déli országrészben az eső, északon, északnyugaton a havas eső, hó lehet túlsúlyban, főleg a középső sávban havas eső, ónos eső, fagyott eső lesz a jellemző. Estétől helyenként komolyabb ónos esőre is van esély. Hajnalban ködfoltok is lehetnek. Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a kora délutáni órákban -2 és +4 fok között várható, északkeleten számíthatunk az alacsonyabb értékekre.