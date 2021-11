Itt vannak az adatok az iskolák és az óvodák járványügyi helyzetéről

Maruzsa Zoltán hétfő este beszélt a Hír Tv-ben az iskolák és óvodák járványügyi helyzetéről. A köznevelésért felelős államtitkár elmondta, októberre az osztályok érintettsége egy százalék körül járt, de egyre inkább terjed az oktatási intézményekben is a koronavírus delta variánsa.

A köznevelésben dolgozók átoltottságáról is közölt adatokat az államtitkár. A szeptemberi tanévkezdéskor a pedagógusok 90 százalékos átoltottsága miatt nyugodtan kezdődött a tanév, teljes iskolalezárásokról nem esett szó – mondta, hozzátéve: szeptembertől mostanáig osztályokkal, óvodai csoportokkal kapcsolatos tanügyi intézkedés az esetek 3,7 százalékában fordult elő.

Maruzsa elmondta azt is, ez az óvodai csoportoknál szünetet jelent, az alsóbb évfolyamoknál – ahol az oltás még nem lehetséges – digitális oktatást, a felsőbb évfolyamoknál pedig csak az oltatlanoknak kell vállalni a karanténkötelezettséget.

A hétfőn kezdődött oltási akcióhéten már a 12 évesnél idősebbek is időpontfoglalás nélkül vehetik fel az vakcinát, ezzel szeretnék a 12-18 éves korosztály 51 százalékos átoltottságát növelni. Az államtitkár azt is kiemelte, hogy a múlt heti rendelet értelmében az igazgatók dönthetnek a maszkviselésről, de az óvodai intézményekben a kormány nem javasolja a kötelező bevezetést. A kormány határozott célja a köznevelési dolgozók körében a teljes átoltottság elérése, ezért is vezette be a kötelező oltás felvételét, december 15-i határidővel – hangsúlyozta az államtitkár a Hír Tv-ben.