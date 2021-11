Oltási akcióhét: megérkeztek az első adatok

Sikeresen indult az oltási akcióhét, délig az ország oltóhelyein 51 ezer koronavírus elleni oltást adtak be – nyilatkozta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára hétfőn a közmédiának.

György István elmondta, a beadott oltásokból 42 ezer harmadik, mintegy 7 ezer első, a többi, nagyjából 2 ezer második oltás.

Novemberben átlagban naponta 4-5 ezren éltek az első oltás felvételével, ezt a számot hétfőn már délig sikerült túlszárnyalni. Ami a harmadik oltásokat illeti: az elmúlt hetekben több olyan nap is volt, amikor az 50 ezret is meghaladta a beadott emlékeztető adagok száma, de vélhetően ezt is meghaladjuk majd ma, hiszen az államtitkár déli adatokat közölt.

Valamennyi oltóhelyen folyik a munka, az irányításban katonák és az adminisztrációs tevékenységekben kormánytisztviselők segítenek.

Ötféle oltóanyaggal oltanak, ezek mindegyike elérhető az oltóhelyeken – tette hozzá György István, aki arra biztatott mindenkit, hogy oltassa be magát.

Az oltási akcióhét hétfőn kezdődött, az oltakozni vágyókat naponta 7 és 19 óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is várják. Vasárnapig nem kell előzetesen időpontot foglalni, időpontra bejelentkezni, regisztrálni.