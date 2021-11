Városháza-ügy: Volner János feljelentést tesz

A Volner Párt elnöke hivatali vesztegetést sejt a háttérben.

Bár az úgynevezett Városháza-ügyről továbbra is viszonylag kevés ellenőrizhető információ áll rendelkezésre, és jobbára csak az újabb kiszivárogtatott hangfelvételekre és politikusi nyilatkozatokra lehet támaszkodni, Volner János, a Fidesz-frakcióval gyakran együtt szavazó független képviselő feljelentést tesz hivatali vesztegetés miatt ismeretlen tettes ellen. Az erről szóló szerdai sajtótájékoztatóról az MTI számolt be. Eszerint Volner úgy látja, hogy a napokban nyilvánosságra került felvételek felvetik annak gyanúját, hogy a fővárosi önkormányzat vezetői közül valaki vesztegetési pénzt fogadott el. A saját magáról elnevezett párt vezetője – mint írják – „a baloldal által működtetett maffiaszerű hálózatról” is beszélt.

– idézi az állami hírügynökség a független országgyűlési képviselő szavait, hozzátéve, hogy „Budapestre visszatért a Demszky Gábor volt főpolgármester és helyettese, Hagyó Miklós nevével fémjelzett korszak, csak nagyobb összegek forognak kockán”. Volner kifogásolta azt is, hogy a főpolgármester szerinte nem a korrupció, hanem annak leleplezői ellen indított vizsgálatot.

Karácsony Gergely főpolgármester az ügyben kedden hívott össze sajtótájékoztatót, ahol ő is feljelentésről beszélt. A sajtótájékoztatót a városvezető az után hirdette meg, hogy az Index és több más lap egy rejtélyes hangfelvételre hivatkozva azt írta: Berki Zsolt, aki szerintük korábban szerződést kötött a Városháza eladására egy ingatlanirodával, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel állhat kapcsolatban.

– fogalmazott Karácsony, majd kijelentette, amikor olyan személyek mondataira hivatkozva írnak cikkeket, akik nincsenek is kapcsolatban a városvezetéssel, az nem bizonyít mást, csak azt a kétségbeesett próbálkozást, hogy le akarják járatni őket. Karácsony azt mondta, mivel szerinte ezek hazug rágalmak, amelyek törvénysértő módon hangoztak el, tényként való felmutatásuk pedig bűncselekmény, ezért feljelentést tesznek.