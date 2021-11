„Nem az én dolgom, nem vagyok az orvosa” – mondta a tanácsnok a szekszárdi polgármesterről

Rövid felvezetés után zárt ülést rendeltek el, majd viszonylag hamar szünet következett tegnap a szekszárdi közgyűlésben. Ács Rezső kezdetben érthetően, elfogadhatóan artikulálva beszélt, az idő előrehaladtával viszont egyre inkább szétcsúszott a tanácskozás. A jegyző súgta neki, hogy nemmel kell szavaznia, és többször Gábor Ferenc válaszolt a polgármesternek címzett kérdésekre. Ács Rezső a kérdések és interpellációk előtt távozott.

Saját szemünkkel akartunk meggyőződni róla, hogyan vezeti Szekszárd közgyűlését a súlyos betegséggel küzdő polgármester, Ács Rezső, aki ellen az ellenzék csütörtökön „bizalmi szavazást” kezdeményezett, mert szerintük egészségi állapota miatt alkalmatlanná vált a város irányítására.

A pénteki képviselő-testületi ülés elején kellemes csalódást okozott a polgármester, mert kifejezetten összeszedetten beszélt és elfogadhatóan artikulált. Mindennek azonban csak pár percig lehettünk tanúi, mert az első napirendi ponttól zárt ülést rendeltek el (többek között ingatlanokkal kapcsolatos pályázatról, vételről tárgyaltak), így az első háromnegyed óra nem a nyilvánosság előtt zajlott.

Utána viszont a jegyző, Gábor Ferenc, többször is átvette az irányítást, ő válaszolt például Ács Rezső helyett, amikor a polgármestert kérdezték. Ezen az ellenzéki képviselők fel is háborodtak. Az egyik szavazás során pedig azt súgta Ács Rezsőnek, hogy „nemmel szavazzatok”. Pechjére azonban elfelejtette kikapcsolni a mikrofonját, ezért intelme még a testületi ülés felvételén is jól hallatszott. A jegyző később azzal védekezett, hogy ő csak javasolt, és nem szavazott. Az ülésen egyébként a napirend szerint önkormányzati cégek személyi kérdéseiről, vagyongazdálkodási kérdésekről, közterület átnevezésről és szoborállításról is tárgyaltak.

Alig egy óra elteltével aztán szünetet rendeltek el az egyik fideszes képviselő javaslatára.

Hogy tetszik a Besenyő-család?

– kérdezte tőlünk Csötönyi László, az Éljen Szekszárd! ellenzéki képviselője a szünetben, utalva a tanácskozás szerinte tragikomikus menetére.

A következő etapban a polgármester beszéde kezdett vontatottabbá válni. Bár az egyértelmű volt, hogy szellemileg jó állapotban van és követi az eseményeket, mégis kezdett egyre inkább szétcsúszni a tanácskozás. Sokszor arra is csak nagy nehezen tudtak rájönni a képviselők, hogy miről kell szavazni.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendes ülése, 2021. november 5-én.

II. Közzétette: Rádió Antritt – 2021. november 5., péntek

Ács Rezső két óra elteltével váratlanul öt perces szünetet rendelt el. Ezalatt kisétált az oldalajtón, majd eltűnt. A titkárságon azt mondták, hogy egy fontos telefon miatt kellett távoznia, de később nyilatkozik nekünk. Majd változott a helyzet, a politikus megüzente, hogy írásban fog reagálni kérdéseinkre. Erre mi már az előző nap sort kerítettünk, hiába, ugyanis azóta sem válaszolt.

Így nélküle folytatódott az ülés, és Ács Rezsőnek a nagy érdeklődéssel várt képviselői kérdésekre és interpellációkra sem kellett válaszolnia. Azt ígérték, hogy ezekre is írásban válaszol majd.

Megkérdeztünk néhány, Ács Rezsővel közelebbi munkakapcsolatban lévő politikust, hogy mit gondolnak a polgármester helyzetéről.

– Értem az össztüzet, de szerintem Ács Rezső el tudja látni a polgármesteri feladatokat – válaszolt a 24.hu kérdésére Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője, aki elismerte, hogy pontosan tudja, milyen betegségben szenved a polgármester. – Igaz, hogy gyógyíthatatlan a betegsége, de akár 15-20 évig is lehet vele élni – tette hozzá.

– Nem az én dolgom, nem vagyok az orvosa, nem is szeretnék erről nyilatkozni – hárította el a polgármester alkalmasságát firtató kérdést Zaják Rita, az ellenzéki összefogást az év elején elhagyó volt párbeszédes képviselő, aki tanácsnoki tisztséget kapott a polgármestertől. – Én egyébként szoktam vele személyesen is egyeztetni – tette hozzá.

Az utcán is téma a polgármester állapota. Volt, aki azt mondta nekünk, hogy a politikus betegségéről mindenki tud a városban. Egy középkorú nő szerint a stressz okozhatta a bajt, a választások és az ellenzéki közgyűlési többség miatti nehézségekbe betegedhetett bele. Egy fiatalember másfél éve, egy futóversenyen találkozott utoljára Ács Rezsővel, de akkor még egészségesnek tűnt, azóta romolhatott meg az egészsége.