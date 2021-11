Nem tudják leváltani a szekszárdi polgármestert, pedig alig érteni a beszédét

Hiába küszködik hosszú ideje súlyos betegséggel Ács Rezső szekszárdi polgármester, ha nem mond le, akkor nem tudják elmozdítani a posztjáról.

A kormánypárti városvezető egy éve jelentette be betegségét, a pontos diagnózist azonban nem árulta el. „Hosszas vizsgálat eredményeképpen az orvosok megállapították, hogy a stressz hatására kialakult egy idegi problémám, amelynek az egyik fő kísérő jelensége az ataxiás mozgás. A hosszas vizsgálatok eredményeképp azonban az is kiderült, hogy a szellemi képességeimre ez semmilyen hatással nincsen, és a jövőben is képes leszek ellátni a munkámat” – mondta akkor a polgármester.

Kerestük most Ács Rezsőt, hogy a hogyléte felől érdeklődjünk, de cikkünk megjelenéséig nem reagált.

A 24.hu információi szerint a politikus állapota az elmúlt évben romlott. Szellemileg ugyan nem épült le, de nehezen mozog és beszél. Ha megkapja a gyógyszerét, akkor rövid ideig tud valamennyire artikulálni, de utána alig lehet érteni, amit mond, így csak a közgyűlések elején szokott beszélni, aztán átadja az ülés vezetését. Lapunk birtokába került egy videófelvétel, ami az egyik képviselő-testületi ülésen készült, és megrázó képet mutat a politikus állapotáról: úgy vezeti a közgyűlést, hogy csak minden harmadik-negyedik szavát lehet érteni. A képviselők kérdéseire a polgármester helyett a jegyző válaszolt.

Nincs jogi lehetőség a polgármester leváltására

– ismerte el a 24.hu-nak Bomba Gábor, az Ács Rezső távozását csütörtökön közleményben sürgető ellenzéki frakció vezetője.

Ez a lehetőség az év elején szállt el, amikor az egyik párbeszédes képviselő, Zaják Rita kilépésével megszűnt az ellenzéki többség a közgyűlésben, így a testület feloszlatásával nem tudnak új választást kicsikarni. Vagyis, ha Ács Rezső önként nem mond le a posztjáról, akkor a jogszabály szerint a következő választásig, 2024-ig hivatalában maradhat.

Az ellenzéki képviselők ezért „bizalmi szavazást” szeretnének tartani Ács sorsáról, hogy a szekszárdiak dönthessenek erről kérdésről.

Ez egyfajta nem hivatalos helyi népszavazásként képzelhető el, amelyre ugyan még nem volt példa, de arra sem, hogy ilyen helyzet álljon elő egy városvezető egészségi állapota miatt

– fogalmazott Bomba Gábor, aki szerint súlyos károkat szenved el a város, mert a polgármester nem képes lobbizni a fejlesztésekért. „Hiába van kormánypárti polgármesterünk, mi vagyunk a legjobban leszakadva a megyeszékhelyek közül, megálltak a beruházások, fejlesztések, így a három éve tartó uszodaépítés is” – magyarázta.

Az ellenzéki képviselők amiatt is aggódnak, hogy Ács Rezső a veszélyhelyzet idején egy személyben vezette a várost, és egyeztetés nélkül hozhatott döntéseket.

„Nincs ajánlás arra nézve, hogy mikor, milyen egészségügyi állapotban kell lemondania egy településvezetőnek” – jelentette ki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Schmidt Jenő, aki szerint ugyanúgy elmehet táppénzre egy polgármester, mint bárki más. „A polgármestert tudja helyettesíteni az alpolgármester, a jegyző” – tette hozzá. Schmidt Jenő szerint érthető, ha valaki nem akar lemondani, mert azzal a saját megélhetését is veszélyezteti, mivel betegen biztosan nem találna más munkát.