Nem akart nyolcból a nyolcadik ellenzéki maradni – így veszett el a kormányváltó többség Szekszárdon

Miközben az ellenzéki pártok fővárosi központjai a 2022-es nagy meccsre készülnek, és az előválasztással foglalják el magukat, egy távoli hadszíntéren, a tolnai megyeszékhely közgyűlésében elveszett az ellenzéki többség. Csupán egyetlen képviselő hagyta ott az Éljen Szekszárd Egyesület frakcióját, ez azonban elég ahhoz, hogy amint lesznek képviselő-testületi ülések, ne érvényesülhessen a 2019-es győzelem hatása. Az ellenzéki frakció árulóként tekint Zaják Ritára, aki tanácsnoki megbízást kapott a város fideszes polgármesterétől. Zaják viszont állítja, nem változott semmit, ma is Karácsony Gergely a kedvenc politikusa, és a Párbeszéd az a párt, amelynek értékközösségébe tartozik.

Nem tudom, hogy miért ördögtől való, hogy tíz év után kaptam egy felkérést. Ha valaki egy cégnél dolgozik, és egy-két év után feljebb léptetik, az normális, nem?

A kérdés a szekszárdi városháza egyik modern, üvegfalú irodájában hangzik el, ahova a napokban költözhetett be Zaják Rita önkormányzati képviselő és polgármesteri tanácsnok. A helyiség csak néhány méterre van Ács Rezső, Szekszárd fideszes polgármesterének irodájától. A képviselőnő, aki 2019-ben az ellenzék listájáról jutott a képviselő-testületbe, tavaly novemberben lett a kormánypárti városvezető munkatársa, néhány hónappal később pedig szakított a Fideszt legyőző Éljen Szekszárd Egyesülettel (ÉSZ). Ezzel teljesen átrajzolta az erőviszonyokat, az ÉSZ elvesztette a szavazattöbbségét. A régi frakciótársak és a frakciót vezető Bomba Gábor azóta nyilvánosan is árulónak nevezik a képviselőnőt.

Hiába mondom, hogy nem vagyok áruló, mert aki akar, az annak fog tartani. Hiába mondom azt is, hogy nem kaptam egy fillért sem a kilépésemért, Szekszárdon akkor is 20 millióról meg 60 millióról beszélnek

– mondja a 24.hu-nak Zaják. Meggyőződése szerint elkerülhetetlen volt a szakítás, és az új pozíciójában sokkal eredményesebben működhet, mint a „nyolcfős frakció nyolcadik tagjaként”.

Az ÉSZ jelöltjei a 2019-es önkormányzati választáson legyőzték a várost másfél évtizede vezető Fidesz-KDNP-t. Bár Ács Rezső, a kormánypártok polgármestere meg tudta őrizni a posztját, a képviselő-testületben 8:6-os ellenzéki többség alakult ki.

A győztes egyesület alig néhány hónappal a választás előtt jött létre. A tagok eredetileg egy nívós magániskolát akartak alapítani a városban, de miután a pártok nem mutattak komolyabb érdeklődést a szekszárdi helyi politika iránt, úgy döntöttek, hogy beszállnak a választási kampányba. 2019-ben így találkozott össze a Bomba Gábor által vezetett csapat az önkormányzatban akkor már két ciklust maga mögött tudó Zaják Ritával, aki a Karácsony Gergely és Szabó Tímea által vezetett Párbeszéd politikusaként csatlakozott az ÉSZ-hez.

Zaják – elmondása szerint – 1998-ban a Fideszre szavazott, de az első Orbán-kormány stílusa kiábrándította, ezért a következő választásokon már az ellenoldalt, az MSZP-t támogatta. A neki igazán testhezálló pártot 2009-ben találta meg. Jávor Benedek szekszárdi látogatása hatására fedezte fel magának az LMP-t. Politikai nézeteit azóta is egy Schiffer Andrásnak tulajdonított mondattal foglalja össze:

amennyiben az emberi jogok tisztelete a kérdés, annyiban liberális, amennyiben a szociális érzékenység, annyiban baloldali, amennyiben a hagyományok tisztelete, annyiban konzervatív, és mindezek mellett nagyon zöld.

A találkozás után Zaják megalapította a városban az LMP szervezetét, és a zöldpárt színeiben jutott be először a képviselő-testületbe, majd 2013-ban Karácsonyékat követve átlépett az újonnan alakult Párbeszéd Magyarországért pártba.

A Bombáékkal való találkozás nem volt zökkenőmentes. A többi ellenzéki párt átengedte ugyan az ÉSZ-nek a terepet, Zaják viszont azt tervezte, hogy a városban nagyjából egyfős szervezetnek számító Párbeszéd színeiben elindul a polgármesterségért. Az ellenzéki jelölt végül Bomba lett, aki ezzel be is szúrta az első tüskét az egyesület és a képviselőnő közötti kapcsolatba. Bomba szerint a jelölés kérdésében egyrészt megszondázták, kinek lenne nagyobb az esélye, másrészt az ellenzéki pártok is egy független jelölt indulását támogatták. A képviselőnő viszont úgy értékelte a történteket, hogy a tisztán férfiakból álló csapat pusztán azért sorolta őt hátrébb, mert nő.

A választáson Bomba két százalékponttal alulmaradt Ács Rezsővel szemben, és Zaják is vesztett néhány szavazattal az egyéni képviselői körzetében, ennek ellenére listáról mindketten bekerültek az ÉSZ többségi frakciójába. A győzelem utáni napokban a csapat aláírt egy megállapodást, amely kimondta, hogy ha valaki nem az ÉSZ programját fogja képviselni, akkor le kell mondania a mandátumáról. Az ÉSZ tagjai a szűk többség miatt magától értetődőnek tartották, hogy szükség van a frakciófegyelem megalapozására, ezért a nyilatkozatot mindenki aláírta. Csakhogy Zaják Rita egy nap múlva visszakérte a dokumentumot. Szerinte az ilyen biankó nyilatkozatok elfogadhatatlanok, és a Párbeszéd vezetői is azt tanácsolták, hogy ne kötelezze el magát.

Onnantól néztek rám ferde szemmel

– állította Zaják, és magyarázatként hozzáfűzte, szerinte nem Bomba Gábor beosztottjaként, hanem egyenrangú partnerként, a legtöbb önkormányzati tapasztalattal került a testületbe. Kilenc évet már „kibekkelt ellenzékben”, az ÉSZ meg lényegében az „utcáról” jutott be a közgyűlésbe.

Ezzel a húzással azonban azt érte el, hogy az ellenzéki frakcióban drasztikusan megcsappant iránta a bizalom. Bombáék úgy értékelték, hogy az ambiciózus nő, aki közben az alpolgármesterségre is bejelentkezett, kezdettől fogva arra készült, hogy ő legyen az önkormányzatban a két oldal között a mérleg nyelve. Ennek ellenére az első hónapokban még sikerült a kölcsönös gyanakvást a színfalak mögé rejteni. Az Éljen Szekszárd Egyesület a szavazattöbbségével élve érdemben megnyirbálta a polgármester jogosítványait, és jelentős személyi változtatásokat szavazott meg az önkormányzatban, valamint a városi cégekben. A koronavírus-járvány azonban ismét változtatott a helyzeten. Ács Rezső a veszélyhelyzet adta jogosítványaival élve nemcsak kizárta a döntésekből a képviselőket, hanem még a fizetésüket is megfelezte.

Ott tartunk, hogy az internetről kell összevadásznunk az információkat, mi is történik a városházán

– jelentette ki Bomba Gábor. A frakcióvezető szerint novemberben – a járvány második hullámával együtt – beköszöntött „a polgármester második egyeduralma”, azóta a képviselők nem tették be a lábukat a hivatalba, és a döntésekről sem kapnak értesítést. Ács online közgyűlést sem hívott össze, továbbá a bizottságok sem működnek. Bomba szerint az önkormányzat folyamatos csúszásban van, késnek a fontos polgármesteri döntések, és már a Pénzügyminisztériumnak is feltűnt, hogy Szekszárd áll a legrosszabbul az elnyert uniós pályázati pénzek felhasználásában a megyei jogú városok között.

Az ÉSZ novemberben, nem sokkal a veszélyhelyzet meghosszabbítása után tudta meg, hogy frakciótársuk felkérést kapott a polgármestertől egy tanácsnoki funkcióra.

Közülünk senki nem tudta, hogyan történt a dolog. Gyanús volt, de akkor még próbáltuk a pozitív oldalát megfogni

– emlékezett vissza Bomba. Zaják Ritát meghívták az ÉSZ soron következő frakcióülésére, hogy megvitassák, miként lehetne az ellenzék számára kiaknázni a pozíció adta lehetőségeket, de a képviselőnő nem jelent meg. Onnantól már nem számoltak vele frakciótagként.

Zaják szerint viszont mind saját maga, mind a város szempontjából hasznosabb volt elfogadni az ajánlatot, mint háttérbe szorított ellenzékiként frusztrálódni, és nézni, ahogy megy az adok-kapok, miközben a projektek nem haladnak.

Örülök, hogy dolgozhatok, nem otthon ülök, és hónapokig vakaródzom, hogy valamit átvigyek, amit végül úgy sem tudok átvinni. Annak mi értelme? Most olyan dolgok megvalósításában vehetek részt, amelyek segítenek az itt lakóknak. Meglesz az étkeztetés, meglesz az orvosi rendelő is

– büszkélkedett a politikus. Szerinte ugyanis nagyrészt neki köszönhető, hogy a kinevezése óta eltelt hónapokban megoldódott a közétkeztetés önkormányzati cégbe való visszavétele, illetve az új orvosi rendelő helyének kijelölése. Az átalakításokat, beruházásokat a kommunikációs képességére is kiható betegséggel küzdő fideszes polgármester helyett is ő jelenthette be a helyi kormányoldali sajtóban, amely korábban nagy ívben kerülte az ellenzékiek megszólaltatását. Zaják ezekben az ügyekben többször ütközött az ÉSZ-szel is. Bombáék szerint a legdrágább beruházást igénylő helyszínt erőltették át az orvosi rendelőnél, Zaják szerint viszont a javaslatait akkor sem támogatták, amikor a közétkeztetés átszervezésénél nem volt racionális indok az ellenkezésre. Ezért március elején végül – nőnapra időzítve – bejelentette korábbi frakciótársainak, hogy kilép a képviselőcsoportból.

Bomba Gábort okos embernek tartom, és azt hittem, hogy lesz olyan okos most is, hogy tudja, mik voltak a gondjaim, és azt is látja, hogy mi az én értékrendszerem, amiből nem fogok engedni. Eljöttem onnan, de nem fogom megszavazni a Fidesz egyetlen mutyiját sem, és ha lesznek olyan ügyek, ügyletek, akkor meg úgyis az ÉSZ mellett teszem le a voksom

– állítja Zaják, akit időközben Ács Rezső a helyettesévé, alpolgármesterré is kinevezett volna, ám az erről szóló előterjesztést a Fidesz-frakció és az ÉSZ egyhangúlag elvetette. A terv egyetlen támogatója Zaják Rita volt.

Az Éljen Szekszárd Egyesület elnöksége egy hónapja a Párbeszéd elnökségéhez fordult, azt kérve, nyilatkozzanak, hogy a jövőben támogatják-e az ellenzéki összefogás keretében készült választási programot, illetve annak végrehajtását. Megírták, hogy novemberi kinevezése óta ugyanúgy nem tudnak semmi a tanácsnok tevékenységéről, ahogy a polgármesteréről sem. A Zaják Ritának is megküldött levélben azt is kérték a Párbeszédtől, hogy tájékoztassák a tanácsnoknőt arról, van-e a közgyűlésben vagy az országgyűlésben frakciófegyelem, és „hogyan oldják fel a Párbeszéd képviselői magukban azt a lelki megrázkódtatást, ha egyes kérdésekben a véleményük ellentétes a frakció többségének álláspontjával”.

A Párbeszéd több mint egy hónapja nem reagált Bombáék levelére, ezért mi is megkerestük Karácsony Gergely pártját. Azt a választ kaptuk, hogy az ügy az elnökség előtt van, és hamarosan állásfoglalás születik benne.