Vádat emeltek a 82 éves angyalföldi férfit megkéselő prostituált ellen

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a 37 éves újszászi nővel szemben, aki két évvel ezelőtt életveszélyesen megsebesített egy 82 éves férfit Angyalföldön. K. Anitát bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt állítják bíróság elé.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a 37 éves nő és annak lánya is prostituáltként dolgozott. A vádirat szerint K. Anita lánya alkalmi ismerőse volt az Angyalföldön élő idős férfinek, és az egyik alkalommal ő adta meg a vádlott telefonszámát is a nyugdíjasnak.

Az idős férfi többször is beszélt telefonon K. Anitával, de személyesen ekkor még nem találkoztak. Miután azonban a vádlott összeveszett az élettársával, 2019 decemberében többször is felhívta a sértettet, és vele egyeztetve, vidékről Budapestre utazott, hogy együtt töltsenek néhány napot. A férfi kiment a nő elé a pályaudvarra, majd a férfi angyalföldi kerületi lakásába mentek, ahol az éjszakát is együtt töltötték.

Másnap délelőtt az idős férfi alkoholt fogyasztott. Látta, hogy a férfi átvette a nyugdíját a postástól. Ezután megbeszélték, hogy K. Anita elhagyja a lakást, mielőtt azonban távozott volna, kérte a férfitól, hogy az együtt töltött éjszakáért adjon neki 30 ezer forintot. Ezt a férfi megtagadta, és összeszólalkoztak a konyhában. A vád szerint a nő ekkor magához vett egy kést, és több alkalommal is nyak-és mellkas tájékon szúrta a vendéglátóját.

A szúrásokat követően, az erősen vérző férfi telefonon próbált segítséget kérni, K. Azonban azonban elvette tőle a mobiltelefonját, a vezetékes telefon zsinórját pedig elvágta. A sértett segélykiáltásait meghallották a házban lakók, akik feltörték a lakásának ajtaját, majd segítséget nyújtottak a sérültnek, és értesítették a rendőröket és a mentőket. A rendőrök a támadót a helyszínen elfogták, a mentők pedig kórházba vitték a férfit, akinek a mellüreget megnyitó sérülése közvetlen életveszélyes sérülés volt.

A Fővárosi Főügyészség fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást kért a letartóztatásban nőre azzal, hogy rendeljék el a korábban, más ügyben kiszabott másfél éves börtönbüntetését is.