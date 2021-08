Három megyében szakadhat le az ég csütörtökön

Csütörtökön az Alföldön a még felhős tájakon is csökken a felhőzet, de eközben északnyugat, észak felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet – írja a Kiderül. A legdélibb tájakon csak estétől következik ez be. Délután előbb az északi megyékben, később a nyugati, délnyugati országrészben is várható eső, zápor, de egy-egy zivatar kialakulása sem kizárt. Az Alföldön kisebb a csapadék esélye. A nyugatias szél többfelé lesz élénk, a Dunántúlon néhol erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Késő estére 15, 21 fokra hűl le a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Vas, Somogy és Zala megyékre elsőfokú figyelmeztetést adott ki eső miatt.