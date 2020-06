Meddig marad még az esős idő?

A jövő héten is sok esőre lehet számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn inkább délután és csak rövid időre szakadozhat fel a felhőzet. Eső, zápor bármikor és szinte bárhol előfordulhat, zivatarok elsősorban az ország déli és keleti régióiban alakulhatnak ki. Néhol megélénkül, főleg a Kisalföldön és a Balaton környékén megerősödik a szél, de intenzívebb záporok, zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. A leghidegebb órákban 15-20 fok lesz. Napközben jellemzően 21-26 fokig, de a tartósabban csapadékos délnyugati tájakon itt-ott csak 19-20 fokig melegszik fel a levegő.

Kedden a Dunától keletre és a Dunántúl keleti felén többfelé, másutt elszórtan várható zápor, zivatar. Keleten helyenként felhőszakadás is kialakulhat. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar idején viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 13 és 19, a maximumhőmérséklet 19 és 26 fok között valószínű.

Szerdán hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Keleten többfelé, másutt elszórtan alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.

Csütörtökön is kisüt a nap, de többfelé alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is. A szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 13 és 18, a maximumhőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű.

Pénteken és szombaton sok napsütés várható. Pénteken még több helyen, szombaton néhol alakulhat ki zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A leghidegebb órákban mindkét nap 13-18 fok lesz. Napközben pénteken és szombaton is 22-28 fokig melegszik fel a levegő.

Vasárnap is elszórtan várható zápor, zivatar, néhol megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.

Kép: MTI/Soós Lajos