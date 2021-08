Koronavírus: 100 fölött az új fertőzöttek száma

Három beteg meghalt, és újabb 109 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.

Eddig 5 687 634 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 501 199-en már a második adag vakcinát is megkapták. Már 147 ezren a harmadik oltást is felvették.

A kormányzati portálon azt írták, a járvány kezdete óta 810 658-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 30 045-re. A gyógyultak száma 768 891.

Kórházban 75 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 11 722.

Hatósági házi karanténban 864-en vannak, a mintavételek száma 6 457 558.

A 12-17 éves korosztályban eddig mintegy 200 ezren regisztráltak oltásra és 162 ezren (81 százalék) már fel is vették azt. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyermek beoltásának. Emellett augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án az iskolákban is lesz oltási akció.

A szülők az iskolától kapnak tájékoztatást, és augusztus 25-ig az iskolának vissza kell jelezniük, hogy kérik vagy nem kérik a gyermeküknek az oltást. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával – jelezték a közleményben.