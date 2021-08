„Nem kötelező” – még nem oltatta be magát a sztárteniszező

A világranglistán harmadik Sztefanosz Cicipasz is Észak-Amerika felé vette az irányt a tokiói olimpiát követően, ugyanis a hónap végén rendezik a US Opent: a görög előbb Torontóban lépett pályára (az elődöntőig jutott), majd ezen a héten Cincinnatiben lesz érdekelt, ahol a második körben kapcsolódik be a tornába. Megkérdezték a teniszezőt, hogy beoltatja-e magát az észak-amerikai túrája közben.

Egyelőre senki sem mondott semmit, és kötelezővé sem tették. Egyszer úgyis muszáj lesz, ebben biztos vagyok, de mivel még nem feltétele a versenyzésnek, így eddig még nem oltattam be magam

– mondta az újságíróknak Cicipasz.

A koronavírus és az az elleni oltás eléggé megosztó téma a teniszen belül. A világelső Novak Djokovic például már többször elmondta, abban bízik, nem teszik kötelezővé a vakcinát a versenyzés érdekében, de Andrej Rubljov, Diego Schwartzman, Arina Szabalenka és Jelina Svitolina is nyíltan vállalta, hogyha rajtuk múlik, nem kérnek belőle.

Ezzel szemben Roger Federer és Rafael Nadal is oltáspárti, a svájci be is jelentette, amikor megkapta az oltást, a spanyol pedig azt mondta, tudja, hogy vannak, akiknél mellékhatások jelentkeztek, de szerinte a vírus még veszélyesebb.