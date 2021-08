Úton a világ TOP 5 targoncagyártója közé (x)

A Targonca Trade az elmúlt években kiemelkedő fejlődésen ment keresztül. A HELI targoncagyárral 16 éve tartó sikeres üzleti kapcsolat is hozzájárult az ajkai cég sikeréhez. Egyre többen kezdik megismerni a kínai piac prémiumkategóriás targoncáit, így a HELI név mára pozitívan cseng az emberek fülében.

A vállalat legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a magyar piac is felfedezze a márkában rejlő komoly lehetőségeket, a kínai termékeket övező negatív sztereotípiák leküzdése viszont rengeteg időbe és erőfeszítésbe telt. Bebizonyosodni látszott, ahogy a mondás is tartja: „a kitartó munka meghozta gyümölcsét”, évről-évre egyre több a megkeresés, illetve egyre nagyobb nevű cégek-céghálózatok keresik fel a Targonca Trade csapatát a közös munka reményében. Tehát ma már nem tucattermékként kezeli a hazai fogyasztó a HELI targoncákat.

Az átlagostól eltérő módon, a COVID időszak alatt is létszámnövekedésen ment keresztül a cég, ma már 50 fő dolgozik azon, hogy a magyarországi partnerek a lehető legjobb kiszolgálást kapják a targoncaértékesítés és -szervizelés piacán. Az 1997-es kezdőcsapat tagjai közül többen is az utóbbi időszakban kezdhették meg boldog nyugdíjas éveiket, aminek hatására egy komoly generációváltás ment végbe a Targonca Trade személyzetében. A változás új technológiai folyamatok bevezetését és gyakorlatilag egy piaci szemléletváltást hozott magával, amelyek a targoncás vállalat jövőjét alapjaiban határozzák meg. A több fronton végbemenő fejlődés sikerességét bizonyítja, hogy a 2020-as év kiemelkedő eredménnyel zárult, hiszen a társaság elérte a 550 db-os eladási határt, ami a tavalyi évig csak egy dédelgetett álomként lebegett a szemük előtt. Ez a szám is jelzi, hogy a 100%-ban családi magántulajdonban lévő targonca- és emelőgép-kereskedéssel foglalkozó cégek tekintetében a Targonca Trade igen előkelő helyen áll a magyar piacon.

A kor igényeinek megfelelően az elektromos targoncák ipara megnövekedett, és várhatóan egyre nagyobb érdeklődés fogja övezni. A kínai HELI gyár vezetői látva ezt a fajta igénynövekedést, a gyártási folyamatok mellett a termékfejlesztésre is maximális hangsúlyt fektetnek, hogy az ügyfeleik a lehető legnagyobb biztonságban és komfort között tudják végrehajtani anyagmozgatási feladataikat. A HELI az idei évben piacra hozta a legújabb fejlesztésű Li-ION elektromos targonca modelljeit, amelyek kimagasló eredménnyel szerepeltek a nemzetközi teszteken.

Az innovációk, a statisztikai mutatók és a hozzáállás ismeretében már tényként kezelendő, hogy a HELI gyárnak nem áll távol a valóságtól az a célja, hogy felkerüljön a világ TOP 5 targoncagyártója közé.

Emelkedjenek Önök is a Targonca Trade-del!

www.targoncatrade.hu

targoncatrade@targoncatrade.hu