Megdőlt a 2012-es benzinárcsúcs

Már hajnalban bedugult az M0-s, az M1-es és az M3-as autópálya is

Mai hatállyal ismét 5 forinttal nő a benzin és 2-vel a gázolaj átlagára – közölte a Holtankoljak.hu. A portál számításai szerint a benzin literenkénti hazai átlagára 451 forintra áll be. A tarifa így a Népszava számításai szerint pont beéri a 2012 áprilisában még saját adatbázisunk szerint mért eddigi csúcsát. Ugyanakkor mások – mint például a Cargopedia, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és az Autóklub – hasonló adatközléseit is figyelembe vevő átlaguk már most 456 forintot mutat.

Annyi azonban biztos, hogy a több mint kilenc éves rekord ezen a héten bizonyosan megdőlt.

Bár a gázolaj ára a Holtankoljak-számítás szerint ezzel még „csak” 447 forintra nő, a többi adatközlő alapján már eme üzemanyagfajta átlagtarifája is megérintheti 2012 eleji, 453 forint 50 filléres csúcsát. Mivel a mintegy 2 ezer hazai üzemanyagkút árai között akár 90-100 forintos, egyidejű árszórást is tapasztalható, a múlt héten a lap már talált több, a 95-ös és a gázolaj literjéért több mint 500 forintot kérő kutat is. Az ilyen egységek száma az áremeléssel bizonyára tovább szaporodik.

A mai és a 2012-es, 451 forintos benzinár nem ugyanaz – hangsúlyozta a Népszava megkeresésére Grád Ottó, a nagy hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. A termelői árak, illetve a jövedelmek emelkedését alapul véve mai áron a csúcsot 520-560 forint jelentené – hangsúlyozta a szakember. Grád Ottó jelentős további drágulásra már nem is számít, mivel szerinte az áremelkedés alapjául szolgáló, tőzsdei, hordónkénti nyersolajtarifa belátható időn belül nem kerül sokkal 80 dollár fölé. A 300 forint körüli dollárárfolyam szintén az elmúlt évek átlagához közelít. Így Grád Ottó ebben sem számít nagy kilengésekre.

A lap megjegyzi: épp a forint dollárhoz viszonyított jelentős értékvesztésének tudható be, hogy míg 2012-ben 120 dollár körüli nyersolajkurzus hozott nálunk üzemanyagárrekordot, addig ma már elég ehhez az évtizedes távlatban nem különösebben kirívó, 80 dollár alatti szint is. A hazai üzemanyagárak jó része továbbra is adó. Ráadásul, tekintve, hogy az olaj 50 dollárnál drágább, jelenleg az alacsonyabb, gázolaj esetén 110 forint 35 filléres, benzin esetén pedig a 120 forintos, nettó, literenkénti jövedéki adó terheli a két terméket, erre még rárakódik az Európa-rekorder, 27 százalékos áfa, valamint benzin esetén további 4 forint 15 filléres, gázolajnál pedig 3 forint 88 filléres, literenkénti készletezési díj.