Felfüggesztettet kapott a kishúgát védő fiút szétmarcangoló pitbullok gazdája

Felfüggesztett fogházra ítélte a Nagyatádi Járásbíróság gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt azt a férfit, akinek három kutyája 2019-ben szétmarcangolt két gyereket Ötvöskónyiban.

Bár a férfi villanypásztort is telepített a telket határoló 90 centiméter magas kerítéshez, az nem volt alkalmas az ebek szökésének megakadályozására, mert ez az erős testfelépítésű kutyafajta akár 215 centiméter magas akadály átugrására is képes. Ezért fordulhatott elő többször is, hogy a férfi kutyái elhagyták az udvart és fenyegették a helyieket.

Az ominózus januári reggelen a felelőtlen állattartó három kutyája ismét a faluban kóborolt, amikor a község parkjánál felfigyeltek Gáborra, aki biciklivel vitte óvodába a kishúgát. A fiú észrevette, hogy falkában támadnak a pitbullok, ezért húgát hátraküldte és biciklijével és a támadó kutyák elé állt.

Közben megérkezett a kutyák gazdája, aki ütni kezdte a pitbullokat, majd felemelte fején, arcán, végtagjain is teljesen összemarcangolt fiút és bevitte a házba. A gyerek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy közel öt hónap alatt gyógyult meg.

A bíróság a férfit gondatlanságból elkövetett testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek. A döntést az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban felmentésért fellebbezett, így az ügy a Kaposvári Törvényszéken folytatódik.