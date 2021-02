Müller Cecília kijavította Szijjártó államtitkárát

Kedden 550 ezer adag kínai Sinopharm-vakcina érkezik Magyarországra, ez a mennyiség 275 ezer ember beoltására elegendő – mondta az országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

Hajnalban Menczer Tamás, a külügy államtitkára még arról beszélt egy Szijjártó Péter Facebook-oldalán közzétett videóban, hogy 225 ezer ember oltására lesz elegendő az 550 ezer adag kínai vakcina. Kérdeztük a külügyminisztériumot, hogy mi az ötvenezres eltérés indoka, de néhány óra alatt nem kaptunk választ.

Müller Cecília viszont már helyesnek tűnő adatokat mondott, hiszen a Sinopharm-oltóanyagból is kétszer kell kapnia valakinek, hogy erős védettséget szerezzen.

Arról is kérdeztük a külügyet, hogy mennyiért szerezték be a kínai oltóanyagot, ami azért is lenne érdekes információ, mert messze ez a legdrágább vakcina. Választ erre a kérdésünkre sem kaptunk.

Az első szállítmány Pekingből kedden érkezhet meg. Ezután még a magyar szakemberek is vizsgálni fogják, mielőtt oltani kezdenének az európai uniós hatóságok által még nem vizsgált oltóanyaggal.