Miért ilyen drága a kínai Sinopharm vakcinája?

Az öt Magyarországon engedélyezett vakcina közül a kínai Sinopharm inaktivált vírust alkalmazó vakcinája a legdrágább: a kínai vakcinából egy oltóanyag ára 10 ezer forint felett van. A The Lancet tudományos szaklap gyűjtése szerint a hagyományos technológiával készült kínai vakcina alapára 62 dollár (több mint 18 ezer forint).

Mi az oka annak, hogy ez nagyjából tízszer annyi, mint a következő legdrágább vakcina, a humán adenovírusokkal működő orosz Szputnyik V, aminek 6 dollár (1800 forint alatt) van egy adagja? A választ Kemenesi Gábor virológus adta meg Facebookon, ahol a korábban említett tanulmányból emelte ki a legfontosabb dolgokat.

Adatkedvelőknek – Vakcinák 💉📊 Az eddigi legjobb összefoglaló anyag jött ki ma a Lancet tudományos lapban… Közzétette: Gábor Kemenesi – 2021. február 13., szombat

„Soklépcsős és összetett munkafolyamat a többihez képest. Ráadásul a kezdeti lépések során magát a vírust kell nagy mennyiségben előállítani, amihez eleve jelen esetben BSL-3 laboratóriumi körülmények kellenek” – írja a szakember. „Utána szerteágazó inaktiválási, ellenőrzési és analitikai mérési lépések kellenek. Ez részben magyarázhatja az árkülönbséget, bár a gyártási folyamatok már nem kifejezetten a szakterületem.”

Kapcsolódó Ilyen laboratóriumokban vizsgálhatják a koronavírust Jelenleg négyféle besorolással működhetnek laboratóriumok világszerte, az új típusú koronavírust csak a legmagasabb, négyes biztonsági szinten vizsgálják. Hamarosan még szigirúbb előírások jöhetnek.

Az, hogy egy vakcina mennyibe fog kerülni, nagyon soktényezős dolog: a The Lancet cikke szerint befolyásolja a gyártás, a beömlő állami és privát támogatások, illetve a politikai nyomás. Az AstraZeneca és a Johnson & Johnson például rengeteg privát szektorból érkező támogatást kap, ezért tudja az árakat annyira alacsonyan tartani. Vannak azonban olyan gyártók is, amelyek prémium piacokra is áraznának, ezzel az a probléma, hogy a gazdagabbak előbb jutnak majd vakcinához, mint a szegényebb rétegek.