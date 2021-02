Gulyás Gergely: Nem akarja a kormány lekapcsolni az internetet

Szilágyi György, a Jobbik parlamenti képviselője tette fel a kérdést a Parlamentben:

Ez is az Önök üzenete, hogy le kell kapcsolni az internetet Magyarországon?

Szilágyi a kormánymédiában rendszeresen szereplő Földi László biztonságpolitikai szakértő felvetését vette elő. Mi is megírtuk korábban Földi eszmefuttatását a Kossuth Rádió február 7-ei adásában.

„Van egy tudatos magatartás, hogy megbontani a társadalom alapérték-rendszerét. Ezt jól látjuk a családok támadásánál, a nemekkel szembeni zavarkeltéssel, egyáltalán az identitások megbontásával. Van egy ilyen stratégiai elképzelés arra, hogy a meglévő normalitásokat minél gyorsabban fel lehessen számolni”. Az adás riportere azt kérdezte még Földitől, hogy szerinte mit lehet kezdeni a generációk tudatos szembeállításának kísérlete ellen, miközben az idősek nem mozognak otthonosan az interneten. Erre mondta azt Földi, hogy

Szilágyinak hétfő délután Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszolt a kormány nevében, amikor azt mondta:

nem is akarjuk, nem is tudjuk, de nem is volt cél az internet korlátozása Magyarországon.