A kormány azt veszi el minden fillérrel, amitől jó egy városban élni – Baranyi Krisztina is kibukott Orbán újabb húzásán

Orbán Viktor ma az Önkormányzatoknak adott kegyelemdöféssel kívánt nektek Boldog Karácsonyt – ezzel kezdi Facebook-bejegyzését Baranyi Krisztina, a főváros IX. kerületének polgármestere annak kapcsán, hogy Orbán Viktor szombaton egyebek mellett bejelentette, jövőre lefelezik az önkormányzatok legnagyobb bevételi forrását, az iparűzési adót. A kistelepüléseknek automatikusan kipótolják az ebből fakadó hiányát, de a nagyobb településeken – ahol jellemzően ellenzéki a városvezetés – egyéni elbírálás fog történni.

Ez az önkormányzatok kivégzését jelentené – estek neki polgármesterek és önkormányzati érdekképviselet a kormányzatnak.

Miközben a Kormány az emberek megsegítésére hivatkozik, amikor megtiltja az önkormányzati bevételek növelését, addig pl. az állami bevételt jelentő autópálya-díjakat és a postai díjakat szemrebbenés nélkül emeli fel. Amikor pedig a vállalkozások megsegítésére hivatkozik, akkor valójában nem csökkenti jelentősen a terheiket

– fogalmaz a ferencvárosi polgármester.

„A járvány hatásain túl az Orbán-kormány idei intézkedései már eddig is 3 milliárd forint kiesést jelentettek a Ferencvárosi Önkormányzatnak. Ennek megfelelően kezdtük el tervezni a 2021-es költségvetést. Magunkon kezdtük a spórolást, de tegnap még azt láttuk, hogy a bér- és létszámstoppal együtt is jelentős hiány eltüntetéséről kellene gondoskodunk. A kormány ma további, évi kb. másfél milliárdot vont el a kerülettől, így ezt a már amúgy is fájdalmasan megcsonkított költségvetés-tervezetet is dobhatjuk a szemétbe.”

Ti mit tennétek otthon, ha a két keresős család egyik tagjának keresete kiesne, de közben növekednének a kiadások is? A mosószeren, a gyógyszeren, a cukron vagy a gyerekruhán próbálnátok megtakarítani?

Ha ti lennétek az Önkormányzat, min spórolnátok? – veti fel Baranyi, és a választási lehetőségek között ott van például

Óvodák, bölcsődék bezárása

Szakrendelő bezárása

Ne adjon az önkormányzat segélyeket

Ne vágja le a füvet, ne ápolja a fákat az önkormányzat

Ne javítsák ki a kátyúkat

Ne vigyék el a szemetet, ne takarítson az önkormányzat

Állítsák le a házi segítségnyújtást

Ne táboroztassanak ingyen kerületi iskolásokat

A Kormány azt veszi el minden fillérrel, amitől jó egy városban élni – fogalmaz Baranyi.