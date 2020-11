Giving Friday: akcióvadászat helyett jótékonyság! (x)

Van egy nap, amikor minden a százalékokról és a féktelen akciókról szól. A Black Friday azt üzeni, hogy minél több terméket meg kell szereznünk magunknak - persze a lehető legjobb áron. Nehéz ilyenkor ellenállni a kísértésnek, de ha jobban belegondolunk a valódi szükségleteinkbe, lehet, hogy egyáltalán nem fontos, hogy a sokadik csábító holmi is a kosarunkba kerüljön. A dm-nél a „Black Friday” shoppingnapot idén is „Giving Friday” nappá változtatják, s az óriási kedvezmények helyett jótékony célra adományoznak.

Az USA-ból induló shoppingnap idén november 27-én lesz. A „Black Friday” -nek keresztelt napon az üzletek és az online shopok egymást felülmúlva óriási kedvezményekkel buzdítják többletvásárlásra az embereket. A dm úgy döntött, hogy átszínezi ezt a napot, és a „kapok” helyett az „adokra” hívja fel a figyelmet, és teljes aznapi forgalma 5 százalékát jótékony célra ajánlja fel.

A jó ügyhöz persze vásárlóik is kellenek! Ha november 27-én a dm üzleteiben vagy online shopjába látogat valaki, egy fontos kezdeményezés mellett teszi le a voksát: a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve a járványhelyzetben leginkább veszélyeztetett idős korosztály mentális és fizikai egészségének megőrzését segítik a befolyt összeggel. Mert azoknak, akik most elővigyázatosságból nem találkozhatnak szeretteikkel, még inkább szükségük van a lelküket ápoló gondolatokra, kapcsolatokra, apró figyelmességekre. Egy-egy jó szóra, egy névre szóló jókívánságra akár egy ismeretlentől. Az odafigyelés apró gesztus, de azzal, hogy adunk, magunk is jobbak lehetünk egy kicsit.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben élőket ezért vásárlóik segítségével ajándékozzák meg: minden lakónak névre szóló csomagot juttatnak el, amelybe egy-egy önkéntes személyes üzenetét is elhelyezik. Az intézményeknek olyan ajándékokat is adnak, amelyeknek köszönhetően az ott lakóknak a közösségi terekben lesz lehetőségük közös élményeket átélni, játszani és kikapcsolódni. A támogatással a fiatal és idős generációk közötti kapcsolatok megerősítését is segítik, és arra buzdítanak mindenkit, hogy továbbra is figyeljünk egymásra! Idős szeretteinkre, ismerőseinkre, akiknek néha egy érdeklődő telefon, egy apró figyelmesség is sokat jelenthet.