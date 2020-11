Karácsony helyettese szerint azért jobb a fővárosi járványhelyzet, mert gyorsabban léptek a kormánynál

Országos összehasonlításban javul a fővárosi koronavírus-helyzet. Több idősotthonban így is jelen van a vírus, szeptember óta 35 gondozott hunyt el Budapesten.

Országos összehasonlításban javuló fővárosi járványhelyzetről számolt be egy háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. Elmondta, hogy az új fertőzöttek számának mozgóátlaga Budapest esetében 20 százalék alatt maradt a múlt héten, azaz jobb a helyzet, mint az lakosságarányosan várható lenne. Kiss Ambrus hozzátette, hogy szeptember közepe óta folyamatosan esik a fővárosi esetszám lakosságarányosan, illetve az elhunytak aránya is az országos átlag alatti.

Az adatok azt igazolják, hogy volt hatása annak, hogy a főváros a kormánynál korábban hozott meg egyes védekező intézkedéseket

– mondta a főpolgármester-helyettes, kiemelve a maszkviselési szabályok szigorítását.

Kiss Ambrus kérdésünkre ismertette a szociális intézmények fertőzöttségi adatait is. Ősszel nem alakult ki Budapesten hasonlóan nagy járványgóc egyik idősotthonban sem, mint tavasszal a Pesti úton, azonban szeptember elseje óta így is elhunyt 35 gondozott. Az országos összesítést nem lehet tudni, hiába kérdeztük az operatív törzset.

A Fővárosi Önkormányzat ősszel 10 895 PCR-tesztet végzett idősotthonban dolgozók között, ezek közül 225 lett pozitív. A gondozottakat a Nemzeti Népegészségügyi Központ dolga tesztelni a kontaktkutatás alapján, jelenleg 241 aktív fertőzöttről tudnak ezekben az intézményekben.

A 11 fővárosi üzemeltetésű idősotthon 27 telephelye közül tízen tudnak fertőzöttekről, a két legfertőzöttebb intézmény a Fővárosi Idősek Otthona gödöllői, illetve Csokonai utcai telephelye.

A hajléktalanellátásban 2414 tesztet végzett a főváros szeptember eleje óta, itt 61 minta lett pozitív, nagy többségben itt is munkavállalókról van szó.

A helyzetet értékelve Kiss Ambrus elmondta, hogy védőfelszerelésekkel el vannak látva a fővárosi dolgozók, azonban a fertőzés így is be tud kerülni ezekbe a zárt intézményekbe, a látogatási tilalom ellenére is.

100 ezer teszt úton

Kiss Ambrus arról is beszélt, ugyan a kormány bejelentette, hogy tesztelni kezdik a közoktatásban, óvodákban, valamint bölcsődékben dolgozókat, de a főváros ettől függetlenül már megrendelte azt a 100 ezer antigén tesztet, amiről még a kormánydöntés előtt megállapodtak.

Ezek közül 50 ezer tesztet a kerületeknek adnak át lakosságarányosan, rájuk bízzák, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ tesztelését látva eldöntsék, pedagógusokat vagy másokat akarnak ezekkel tesztelni. A főpolgármester-helyettes szerint ugyanis korábban volt olyan, hogy az NNK egy hétnél később közölte a teszteredményeket, ami a védekezés szempontjából aggályos.

A Fővárosi Önkormányzatnál maradó 50 ezer tesztből tartalékot képeznek, illetve kéthetente tesztelik a szociális intézményekben dolgozókat. Ők év végén bruttó 100 ezer forintos jutalmat is kapnak munkájuk elismeréseként, ez nagyjából 300 millió forintos kiadás az önkormányzatnak.

Szintén járványügyi intézkedésként 39 ezer adag napi menüt oszt majd ki jövő héttől kezdve a főváros. Erre többletköltség nélkül lesz lehetőségük, mert a digitális tanrend bevezetése, illetve a rendkívüli szünettel ideiglenesen bezárt iskolák miatt szabadulnak fel kapacitások a közétkeztetést intéző cégeknél.

A költségvetés nem lesz vidám

Nagy költekezésbe egyébként sem kezdhet most a főváros. Kiss Ambrus elismételte, amiről mi is írtunk a múlt héten, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat. A jövő évi költségvetésről december közepéig akarnak megállapodni a frakciókkal, ami valószínűleg nem lesz egyszerű, mert több tízmilliárdos lyuk tátong a büdzsén, így komoly megszorításokra, elmaradó fejlesztésekre lehet számítani.

A főpolgármester itt szólt azokról az iparkamarai tervekről is, amelyek az iparűzési adó valamilyen ideiglenes átszabásáról szólnak. Különválasztotta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatát, ami felfüggesztené ezt az adótípust egy évre Parragh László elnök javaslata szerint, és a budapesti kamara javaslatait, amelyek között Kiss Ambrus szerint vannak olyanok, amelyekről lehet tárgyalni. A budapesti kamarával hétfőn asztalhoz is ül a költségvetésért is felelős helyettes, az MKIK viszont nem kereste a fővárost.

