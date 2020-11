Nem volt bűncselekmény, hogy a diákok nem engedték be Szarka Gábort az SZFE-re

Nem volt bűncselekmény, hogy a diákok nem engedték be Szarka Gábort az SZFE-re

Három magánszemély is feljelentést tett, amiért a Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai nem engedték be Szarka Gábort, az SZFE frissen kinevezett kancellárját az egyetem épületébe, mondta el a Népszavának a rendőrség, ahogy azt is, hogy egyik feljelentésből sem lett végül semmi.

A BRFK azt közölte, hogy bűncselekmény hiányában mindegyik feljelentést elutasították. Nyomozás sem indult az ügyben, mivel a hatóságok már azelőtt kizárták a törvénysértést, hogy a felderítés elindult volna.

Az egyetem hallgatói kedden jelentették be, hogy a járványügyi intézkedések miatt elhagyják az egyetem épületét, de a blokádot nem függesztik fel, hanem magukkal viszik. Ez azt is jelentheti, hogy a digitális oktatás végetérésével újra elfoglalhatják az épületet.