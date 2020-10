Dr. Jurida Petra a Central Médiacsoport új HR-igazgatója

2020. október 15-től dr. Jurida Petra veszi át a Central Médiacsoport HR-osztályának vezetését. Korábban 12 évig képviselte a kiadót médiajogászként.

A mostani kinevezéssel mind a piaci folyamatokat, mind a kiadó működését jól ismerő szakember kerül a Central emberi erőforrás osztályának élére, aki az elmúlt több mint 14 évben végig fontos csapattagnak számított a kiadó életében. A vezetőváltás oka, hogy a Central Médiacsoportnak jelen piaci és működési környezetben olyan vezetői kompetenciákra van szüksége, amik hatékonyan segítenek újraértelmezni a megváltozott médiapiaci környezetet, és képesek a szervezetet ismerve hathatósan továbbfejleszteni a működési folyamatokat.

Dr. Jurida Petra 2006 óta végzett feladatokat a kiadó megbízásából, 2008-tól látta el a digitális portfólió jogi támogatását infokommunikációs szakjogászként, és aktív szerepet vállalt a médiaipar digitalizálódásához kapcsolódó komplex folyamatok standardizálásában. 2014-től a kiadó jogi ügyeinek koordinálása mellett médiapiaci érdekképviseleti szervezetek munkájában vett részt, jogalkotási folyamatokban vállalt meghatározó szerepet. A Central Médiaakadémia oktatója 2009 óta, 2020-ban pedig beválasztották a Szerzői Jogi Szakértői Testület tagjai közé. Húsz éve tartó érdeklődésének eredményeként idén szerzett diplomát pszichológia alapszakon.

Kinevezése kapcsán dr. Jurida Petra a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt 30 évben minden sikeres vállalat túljutott azon, hogy a feladatokat végző emberekre számadatként tekintsen. Ha körülnézünk a világban, egyértelműen látszik, hogy az üzleti siker záloga az, ha megbecsüljük, és kiemelt figyelemmel kezeljük az emberi dimenziót. Különösen igaz ez a kreatív és innovatív iparágakra. Az ilyen típusú működéshez tudatos kommunikáció, őszinteség, szakértelem és közös célok kellenek. Mindannyian sikerélményekre, elismerésre, hasznosságtudatra, élhető és szerethető munkahelyre vágyunk. Minden erőmmel azon leszek, hogy a Central Médiacsoport egy ilyen munkahely legyen, miközben mindannyiunk számára változatlanul fontos a független szakmaiság megőrzése, márkáink integrált fejlődése.”

Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonos-vezérigazgatója a kinevezés kapcsán a következőket nyilatkozta: „Év eleje óta gyökeresen változtak meg a mindennapok, igaz ez a szokásainkra és a piacok szokásaira is. Korábban is látható trendek gyorsultak fel, az alkalmazkodás és proaktivitás kritikus értékekké váltak a versenyszférában. Nekünk, a Centralnak, 2020 sok fontos dolgot tanított még akkor is, ha ezek fájó leckék voltak. Fel kell gyorsítani a kiadvány-portfoliónk integrációját, gyorsabbá, dinamikusabbá kell válnunk. Akkor marad a Central sikeres és hosszútávon piacvezető, ha magunk formáljuk a jövőnket adott keretek között. Rendezzük a sorainkat, új képességeket sajátítunk el, tanulunk magunkról és másoktól, és amire nincsenek még kész válaszaink, azokat is meg fogjuk találni. Emberközpontú stratégiai HR-re van szükségünk, a kollégáinkon áll a kiadó sikere, most még inkább, mint eddig. Dr. Jurida Petra hosszú ideje csapattag a Central vezetésében, érti, ismeri a működésünket, a céljaink mindig is közösek voltak. Gratulálok kinevezéséhez, és sok sikert kívánok a közös munkánkhoz!”

A Central Médiacsoport korábbi HR igazgatója, Kárpáti Diána, távozik a kiadótól. A Central Médiacsoport ezúton köszöni meg a távozó vezető munkáját, és további karrierjéhez sok sikert kíván.

Dr. Jurida Petra jogi feladatait Dr. Soós Andrea veszi át, aki 2014 előtt is dolgozott a médiacsoport megbízásából, a Central Média azóta is folyamatosan számít szakértelmére, jogi támogatására. 2018-ban aktívan működött közre a kiadó GDPR átállásának kidolgozásában.