Orbán: Az én tenyerem is szokott viszketni

– ezzel kezdte Orbán Viktor a Hír Tv-nek adott interjúját. A miniszterelnök elmondta, hogy nem kell még műtéteket elhalasztani, ezt onnan tudják, hogy tavasszal még csak egy, másfél hétre láttak előre, de a második hullámban már három hétre. A kormány számításai szerint felszálló ágban marad a járvány, de nem várható olyan változás a következő hetekben, hogy az emberek mindennapjaira hatással levő változtatásokat kelljen meghozni.

Földi-Kovács Andrea műsorvezetőnek arra a kérdésére nem válaszolt Orbán Viktor, hogy Magyarországon mikor következhetnek be azok a szigorítások, melyek a környező országokban (Szlovénia, Csehország) már bevezettek. A miniszterelnök egy katonai hasonlatba kezdett bele, arról beszélt, hogy vannak első, második és harmadik lépcsős kórházak, majd azt mondta, hogy még bőven vannak vezénylési tartalékok.

Orbán a Hír TV- ben ismertetett egy gazdaságvédelmi intézkedést is:

Az orvosi béremelésekkel kapcsolatban elmondta, hogy számításaik szerint a járvány még 7-8 hónapig el fog tartani, az orvosokra pedig hatalmas teher hárul, így mikor emeljenek, ha nem most. A Magyar Orvosi Kamara közben azt mondja, hogy az orvosokat nem kellene csak úgy vezényelni, mivel ők nem katonák – vette fel Földi-Kovács Andrea, mire a miniszterelnök azt mondta, hogy:

Most járvány van, ez élet halál kérdése. Ha menni kell, akkor menni kell.

Természetesen Soros György is szóba került, aki a CEU-ügy miatt felszólította az EU-t, hogy indítson próbapert Magyarország ellen.

– vágta rá a miniszterelnök, aki arról is beszélt, hogy mi az a Soros-kolbász:

Az én tenyerem is szokott viszketni, erre mondtam hogy Soros-kolbász. A magyar ellenzék be van darálva, be van töltve és Soros György áll mögöttük.